Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται η πτώση ενός μαχητικού αεροσκάφους στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με ανάλυση των βίντεο από το CNN, το μαχητικό μπορεί να είναι ή F-15 ή F-18, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι αμερικανικό ή όχι.

Το οπτικό υλικό υποδηλώνει ότι το αεροσκάφος κατέπεσε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την αμερικανική βάση Ali Al Salem.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το μαχητικό κατέπεσε από φίλια πυρά, ίσως από κάποιο λάθος στο σύστημα αεράμυνας της χώρας, ένα μη ασυνήθιστο περιστατικό δεδομένου του πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση στην περιοχή.

Ωστόσο, το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε το αεροσκάφος, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται.

Παράλληλα, οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους φαίνεται να είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους, καθώς χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτόξευσης του αεροσκάφους για να απομακρυνθούν εγκαίρως.

