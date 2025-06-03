Για ακόμα μια φορά, οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας χθες στην Κωνσταντινούπολη αποδείχθηκαν άκαρπες με αποτέλεσμα το χάσμα ανάμεσά τους να παραμένει μεγάλο.

Ενώ υπήρξε συμφωνία για την ανταλλαγή περισσότερων κρατουμένων, η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν βαθιά διχασμένες σχετικά με το πώς θα τερματιστεί ο δαπανηρός και πικρός πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ασυμβίβαστη, παραδίδοντας στους Ουκρανούς διαπραγματευτές ένα υπόμνημα που επαναδιατυπώνει τους μαξιμαλιστικούς, σκληροπυρηνικούς όρους της, οι οποίοι ουσιαστικά θα ισοδυναμούσαν με παράδοση της Ουκρανίας.

Οι προσδοκίες για έναν συμβιβασμό με το Κρεμλίνο ήταν πάντα χαμηλές. Αλλά η Μόσχα φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να μειώσει τις απαιτήσεις της.

Το ρωσικό υπόμνημα καλεί εκ νέου την Ουκρανία να αποσυρθεί από τέσσερις μερικώς κατεχόμενες περιοχές που η Ρωσία έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει καταλάβει: μια εδαφική παραχώρηση που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει. Αναφέρει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί αυστηρούς περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της, να μην ενταχθεί ποτέ σε στρατιωτική συμμαχία, να μην φιλοξενήσει ξένα στρατεύματα ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Άλλες ρωσικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση πλήρως των διπλωματικών και οικονομικών δεσμών, συγκεκριμένα ότι δεν θα απαιτηθούν αποζημιώσεις από καμία πλευρά και ότι θα αρθούν όλες οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια λίστα με τις επιθυμίες του Κρεμλίνου που μαρτυράει ότι η Μόσχα συνεχίζει να φαντάζεται το μέλλον της Ουκρανίας ως ένα υποταγμένο κράτος υπό την κυριαρχία της Ρωσίας, χωρίς δικό του στρατό και χωρίς καμία πραγματική ανεξαρτησία.

Η στάση αυτή του Κρεμλίνου έρχεται παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει την τεχνική ικανότητα να επιτίθεται βαθιά μέσα στη Ρωσία και παρά την αυξανόμενη απογοήτευση του προέδρου των ΗΠΑ για την εξεύρεση μιας λύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εκφράσει την ενόχλησή του για τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, έχει «τρελαθεί εντελώς» μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα.

Αλλά τώρα, ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται υπό πίεση, καθώς ένας ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής του για τη δεύτερη θητεία του - που ήταν ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία το γρηγορότερο - φαίνεται τώρα να πέφτει στο κενό.

Σύμφωνα με το CNN, υπάρχουν ισχυροί μοχλοί που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ αν το θελήσει προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, όπως η αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας ή την επιβολή νέων σκληρών κυρώσεων, όπως αυτές που υποστηρίζονται με συντριπτική πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές προς το παρόν πώς θα αντιδράσει ο ευμετάβλητος πρόεδρος των ΗΠΑ ή αν θα κάνει κάτι, ποιο θα είναι αυτό.

Το γεγονός όμως ότι ο Πούτιν για άλλη μια φορά έδειξε μια ασυμβίβαστη στάση παρά τις εκκλήσεις για ειρήνη, μπορεί τώρα να αναγκάσει τον Τραμπ να δράσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.