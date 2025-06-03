Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να δείχνει το ενδιαφέρον του να αναλάβει τον έλεγχο της Αρκτικής, το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να μετατοπίσει την εποπτεία του στη Γροιλανδία θέτοντάς την υπό τη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ, μια συμβολική χειρονομία που θα ευθυγραμμίσει περισσότερο το νησιωτικό έδαφος με τις ΗΠΑ.

Η μετατόπιση στην εποπτεία, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη αυτή την εβδομάδα, θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τις ΗΠΑ να διευρύνουν την πυραυλική ασπίδα Golden Dome, παρέχοντας περισσότερα ραντάρ για κάλυψη.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Γροιλανδία θα μεταφερθεί από τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης στη Βόρεια Διοίκηση, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της ασφάλειας της Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας και δύο άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, τα οποία θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί το πιο συγκεκριμένο βήμα μέχρι στιγμής στην πολύμηνη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αποκτήσει την κυριότητα της Γροιλανδίας.

Η ένταξη της Γροιλανδίας στο Northcom θα εξεταστεί έντονα στη Δανία και σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει εκφράσει ανησυχία για την πολύμηνη εκστρατεία του Τραμπ με σκοπό την ανάληψη του ελέγχου του νησιού και την άρνησή του να αποκλείσει στρατιωτική δράση για την κατάληψη εδαφών. Η Δανία και οι ημιαυτόνομες Νήσοι Φερόε θα παραμείνουν υπό Ευρωπαϊκή Διοίκηση, δημιουργώντας ένα συμβολικό και επιχειρησιακό χάσμα μεταξύ αυτών των εδαφών και της Γροιλανδίας.

«Από γεωγραφική άποψη, η κίνηση έχει κάποιο νόημα», δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. «Από πολιτική άποψη, ωστόσο, αυτό σαφώς θα ανησυχήσει την Ευρώπη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η αλλαγή δικαιοδοσίας αποτελεί μέρος της αναθεώρησης του Ενοποιημένου Σχεδίου Διοίκησης από την ηγεσία του Πενταγώνου, το οποίο περιγράφει τους τομείς ευθύνης για τους έξι γεωγραφικούς διοικητές μαχητικών δυνάμεων του τμήματος. Ενώ η διάσπαση της Γροιλανδίας δεν συνεπάγεται με σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία, άλλες προτάσεις - συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης της Βόρειας και της Νότιας Διοίκησης και της επαναφοράς της Διοίκησης Αφρικής υπό την Ευρωπαϊκή Διοίκηση με έδρα τη Γερμανία - θα είχαν βαθιές επιπτώσεις στον αριθμό των αξιωματικών τριών και τεσσάρων αστέρων που υπηρετούν στον στρατό, καθώς και στον αριθμό των πόρων που έχουν ανατεθεί σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.

Η κυβέρνηση Τραμπ μιλάει εδώ και μήνες για τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η θέση της στον Βόρειο Ατλαντικό καθιστά τον αμερικανικό έλεγχο κρίσιμο για την ενίσχυση των προγραμμάτων πυραυλικής άμυνας και την παρακολούθηση της ρωσικής και κινεζικής ναυτιλίας στην Αρκτική.

Η αλλαγή ανοίγει την πιθανότητα προσθήκης περισσότερων συστημάτων ραντάρ Golden Dome στη Γροιλανδία και επέκτασης αυτού του δικτύου αισθητήρων, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζει στενότερα το νησί με τα καναδικά και αμερικανικά περιφερειακά αμυντικά σχέδια.

Η Βόρεια Διοίκηση είναι κυρίως υπεύθυνη για την προστασία του εδάφους των ΗΠΑ και επιβλέπει αποστολές όπως τα νότια σύνορα, την αεροπορική και πυραυλική άμυνα, καθώς και τη συνεργασία με τον Καναδά και το Μεξικό σε κοινά θέματα ασφάλειας.

Η θέση της Γροιλανδίας υπό Βόρεια Διοίκηση θα αποσπούσε, στην πραγματικότητα, τη Γροιλανδία από τη Δανία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχείται το νησί στις συζητήσεις πολιτικής στο Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο.

Το δεύτερο άτομο που γνωρίζει τον σχεδιασμό είπε ότι η δανική κυβέρνηση δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την επερχόμενη κίνηση.

