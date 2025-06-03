Ο αρχηγός του επιτελείου του Ουκρανού προέδρου και η πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργός ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιώντας κυβερνητική επίσκεψη, όπως δήλωσε ουκρανική πηγή την Τρίτη.

Ο αρχηγός του προσωπικού Αντρίι Γερμάκ και η Γιούλια Σβιριντένκο θα επισκεφθούν την Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Το ταξίδι έρχεται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του β΄γύρου συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη, με τις δύο χώρες, Ουκρανία και Ρωσία να μην καταλήγουν σε κάποια ουσιαστική λύση στις οποίες συμμετείχε ο Αντρίι Γερμάκ.

Αναλύοντας τον Αντρίι Γερμάκ ως προσωπικότητα, το Politico αναφέρει ότι ο κάποτε ελάχιστα γνωστός δικηγόρος και παραγωγός ταινιών Β κατηγορίας - που τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της τριγωνικής ειρηνευτικής διπλωματίας με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους - είναι πάντα ευλαβικά πιστός στον Ζελένσκι.

Τώρα ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί την απογοήτευση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τις πρόσφατες μαζικές αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. «Οι κυρώσεις είναι η κύρια προτεραιότητα» για τον Γερμάκ σε αυτό το ταξίδι, δήλωσε ένας από τους βοηθούς του στο Politico. Ωστόσο, οι επικριτές του Γερμάκ σχολιάζουν ότι καθώς ταξιδεύει με σκοπό να πιέσει για την υπόθεση της Ουκρανίας, παράλληλα χτίζει και την δική του εικόνα για το μέλλον σε μια προσπαθεί να γίνει η δεύτερη πιο ισχυρή προσωπικότητα στην Ουκρανία μετά τον Ζελένσκι ίσως και ισότιμη. Μάλιστα, τους επόμενους μήνες πιθανότατα να αποκτήσει μεγαλύτερη αίγλη καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Σε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο, ο Γερμάκ ηγήθηκε μιλώντας με συμμάχους και απέφυγε τις άμεσες συζητήσεις με τους Ρώσους. Η Ρωσία έστειλε μόνο μια αντιπροσωπεία χαμηλού επιπέδου, αλλά ο 53χρονος Γερμάκ συντόνισε τις θέσεις με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία και ανέλαβε την ηγεσία επιμένοντας ότι η άνευ όρων κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι η προτεραιότητα.

Ο ίδιος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι ήταν τα πάντα, από Ρώσος κατάσκοπος μέχρι επικίνδυνος Σβενγκάλι ή Ρασπούτιν που έχει μαγεμένο τον Ζελένσκι.

«Ο Γερμάκ είναι ένας λαμπρός ψυχολόγος. Είναι σε θέση να διαβάσει τον Ζελένσκι και να προβλέψει τι θέλει», δήλωσε ένας πρώην υπουργός, ο οποίος συγκρούστηκε έντονα με τον Γερμάκ και τον εξανάγκαζε όλο και περισσότερο να τον απομακρύνει πριν αναγκαστεί να παραιτηθεί εν μέσω απειλών. «Προσέχει να προσφέρει έτοιμες λύσεις στον Ζελένσκι, ο οποίος απεχθάνεται να τον παρασύρουν οι λεπτομέρειες, και δεν του φέρνει προβλήματα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι και εκείνοι που πιστεύουν ότι ένας από τους στόχους του είναι να διαδεχθεί τον Ζελένσκι. «Ο Αντρίι μπορεί να είναι γοητευτικός, αλλά καθοδηγείται από μια συντριπτική επιθυμία να αναγνωριστεί το μεγαλείο του. Θα σας πει ότι για αυτόν η δημόσια αναγνώριση δεν είναι τίποτα. Ότι νοιάζεται μόνο για τη χώρα. Και ότι ακόμα κι αν το όνομά του εξαφανιζόταν, δεν θα είχε σημασία. Αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες. Σχεδόν υποφέρει σωματικά αν τον βάλουν στο περιθώριο και το όνομά του πρέπει να είναι σε όλα» υποστήριξε πρώην υπουργός.

Παρά τις επικρίσεις όμως, ο Γερμάκ έχει σημειώσει κάποιες σημαντικές επιτυχίες για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου και πιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι ήταν η κινητήρια δύναμη στο να πειστούν οι σύμμαχοι να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία. Οι υποστηρικτές του Ζελένσκι λένε ότι σε καιρό πολέμου δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να συγκεντρωθεί η εξουσία για να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις.

«Αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον μετά τον πόλεμο είναι ακατάλληλη», είπε ο Γερμάκ. «Όσο συνεχίζεται η μάχη, η συζήτηση για προσωπικά πολιτικά σχέδια είναι απλώς ανεύθυνη. Όλοι οι πόροι, ο χρόνος και οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα πράγμα - να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, κανένα πολιτικό σενάριο δεν θα έχει σημασία».

