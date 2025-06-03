Στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Στα κύρια σημεία της συνέντευξής του, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο κ. Μπάρακ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και στο εξοπλιστικά προγράμματα της Άγκυρας.

«To Koγκρέσο δημιούργησε προβλήματα με τους πυραύλους Patriot. Τότε η Τουρκία στράφηκε στη Ρωσία για τη δική της αεράμυνα. Αυτό φυσικά προκάλεσε σύγχυση σε όλους. Διότι όταν το ΝΑΤΟ, θα προστάτευε από τη Ρωσία, δεν χρησιμοποίησε ποτέ τους S-400, ούτε καν τους έβγαλε από τη συσκευασία τους!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.

«Η Τουρκία όμως τώρα λέει, εντάξει, θα έχω τη δική μου βιομηχανία αεράμυνας. Τα drones TB2 είναι τα καλύτερα drones στον κόσμο και παράγονται εδώ. Τα F-35 είναι 5ης γενιάς και η Τουρκία παρήγαγε μαχητικά Kaan, κοστίζουν 100 εκατομμύρια δολάρια το καθένα. Τα F-35 κοστίζουν 85 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι εκτός της ατζέντας», ανέφερε ο κ. Μπάρακ.

«Η σχέση που θέλει να δημιουργήσει αυτός ο πρόεδρος (Τραμπ) με την Τουρκία, με τον πρόεδρό σας, είναι μια διαφορετική σχέση, δεν είναι στρατηγική, δεν είναι προσανατολισμένη σε γεγονότα, δεν είναι συναλλακτική, την ανεβάζει σε διαφορετικό επίπεδο όπου η Αμερική δεν δίνει εντολές στην Ευρώπη για αμυντικούς σκοπούς, ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο», σημείωσε ο Μπάρακ.. «Λέει ότι έχετε μια θέση όπου μπορείτε να είστε ο πιο αποτελεσματικός σε μια περιοχή που έχει γίνει η πιο αποτελεσματική περιοχή στον κόσμο για την Τουρκία. Έχετε ήπια ισχύ στον Κόλπο, έχετε σκληρή ισχύ εδώ, έχετε τους πιο εργατικούς ανθρώπους. Έχετε έναν υποδειγματικό πληθυσμό ήπιου Ισλάμ και κοσμικότητας. Δεν αναφέρομαι στην εσωτερική πολιτική, δεν έχουμε καμία ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική!», συνέχισε.

«Είναι ένα υπέροχο ζήτημα. ´Εχουμε ήδη τους δυο αυτούς ηγέτες που ήδη συνομίλησαν τηλεφωνικά δυο φορές και λένε ας φέρουμε τις σχέσεις σε ίσο επίπεδο. Και λέμε στον τουρκικό λαό πέραν της οικονομίας,πέραν της στρατηγικής σχέσης ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, να δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνουν ισότιμοι εταίροι», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρέσβης.

