Πολωνία: Στις 11 Ιουνίου η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε σήμερα ότι η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του -- την οποία ζήτησε ο ίδιος μετά τη νίκη του εθνικιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές - θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου.

«Η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουνίου», δήλωσε ο Τουσκ πριν από την έναρξη υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν χθες, Δευτέρα, ο Κάρολ Ναβρότσκι, που έχει την υποστήριξη του αντιπολιτευόμενου, εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), συγκέντρωσε το 50,89% των ψήφων, έναντι 49,11% για τον φιλοευρωπαίο Ραφάλ Τρασκόφσκι, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο Ντόναλντ Τουσκ ωστόσο υποσχέθηκε να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα.

«Η πρώτη δοκιμασία (για την κυβέρνηση) θα είναι η ψήφος εμπιστοσύνης που θα ζητήσω σύντομα από το κοινοβούλιο», δήλωσε ο Τουσκ μιλώντας χθες, Δευτέρα, το βράδυ στην τηλεόραση.

«Δεν θα σταματήσω ούτε λεπτό ως πρωθυπουργός το έργο μου και την κοινή μας μάχη για την Πολωνία των ονείρων μας (…): ελεύθερη, κυρίαρχη, ασφαλή και ευημερούσα», τόνισε εκφράζοντας την ελπίδα να μπορέσει να συνεργαστεί με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο.

«Θέλω όλοι να δουν, συμπεριλαμβανομένων και των αντιπάλων μας εντός και εκτός της χώρας, ότι είμαστε έτοιμοι γι' αυτή την κατάσταση, ότι κατανοούμε τη σοβαρότητα της στιγμής, αλλά δεν σκοπεύουμε να υποχωρήσουμε ούτε σπιθαμή», πρόσθεσε.

Στην Πολωνία, ο πρόεδρος έχει πενταετή θητεία και ευρείες εξουσίες, μεταξύ άλλων να εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, να διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική, να διορίζει τον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο και να είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου. Μπορεί επίσης να ασκεί βέτο σε νομοσχέδια.

Πολλές μεταρρυθμίσεις που σκόπευε να κάνει ο Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εξελέγη το 2023, έχουν ήδη μπλοκαριστεί λόγω της αντίθεσης του απερχόμενου προέδρου της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

