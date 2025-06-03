Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά περίπλοκες και ότι θα ήταν λάθος να αναμένει κάποιος άμεσα αποφάσεις.

«Θα ήταν λάθος να αναμένει κανείς αποφάσεις και πρόοδο άμεσα», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Το θέμα της διευθέτησης είναι εξαιρετικά περίπλοκο και έχει αρκετές λεπτές διαφορές», πρόσθεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα επιθυμεί πάνω απ’ όλα να «εξαλείψει τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης» για να καταλήξει σε ειρήνη με το Κίεβο.

Τα σχόλια του Κρεμλίνου έγιναν αφότου η Ρωσία δήλωσε στην Ουκρανία, σε ειρηνευτικές συνομιλίες χθες στην Τουρκία, ότι θα συμφωνήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών εάν το Κίεβο παραχωρήσει μεγάλα τμήματα εδάφους και αποδεχθεί περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού του, απαιτήσεις που η Ουκρανία έχει απορρίψει κατ’ επανάληψη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης για την ανταλλαγή κρατουμένων και σορών στρατιωτών θα τηρηθούν και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη πιθανής συμφωνίας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει σε μελλοντικές επαφές μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ αλλά ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος για διάφορες επαφές υψηλού επιπέδου εάν γίνει η κατάλληλη προετοιμασία.

Είναι απίθανο ο Πούτιν, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι να πραγματοποιήσουν διά ζώσης συνομιλίες μεταξύ τους στο άμεσο μέλλον, πρόσθεσε ο Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Το Κρεμλίνο, σε ερώτηση για τη σειρά ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις την Κυριακή, δήλωσε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει να έχει ενημέρωση για τις επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο και ότι είναι σε εξέλιξη επίσημη έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

