Όταν το Ιράν εκτόξευσε ένα μπαράζ σχεδόν 200 βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ αργά την Τρίτη, τα περίφημα συστήματα αεράμυνας της χώρας, με κάποια βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό την επίθεση.

Οι εξελιγμένες, πολυεπίπεδες άμυνες αναπτύχθηκαν με χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων από τις ΗΠΑ, ενώ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε πρόσθετη στρατιωτική χρηματοδότηση για το Ισραήλ.

Το Ισραήλ διαθέτει πολλά συστήματα αεράμυνας, το καθένα σχεδιασμένο να αναχαιτίζει εισερχόμενους πυραύλους σε διαφορετικά ύψη και αποστάσεις.

Ποια είναι τα διαφορετικά επίπεδα του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ;

Η Iron Dome , η πιο γνωστή από τις αντιπυραυλικές ασπίδες του Ισραήλ, έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει πυραύλους μικρού βεληνεκούς, καθώς και οβίδες και όλμους, με βεληνεκές από 4 χλμ. έως 70 χλμ.

Το David's Sling χρησιμοποιείται για την καταστροφή πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς, όπως Κρουζ και βαλλιστικούς μεσαίου ή μεγάλου βεληνεκούς έως και 300 χλμ.

Τα συστήματα Arrow 2 και Arrow 3 αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς έως και 2.400 χλμ.

Εκτιμάται ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε όλα τα συστήματα της αντιπυραυλικής άμυνάς του για να αντιμετωπίσει την τελευταία επίθεση του Ιράν, κατά την οποία εκτοξεύτηκαν περίπου 180 πύραυλοι, μερικοί από τους οποίους έπληξαν ισραηλινό έδαφος.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι το 90% των πυραύλων του είχαν πλήξει τους στόχους τους σε αντίθεση με το Ισραήλ που είπε ότι οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση του Ιράν μετά από εκείνη του Απριλίου όταν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Πώς λειτουργεί ο Σιδερένιος Θόλος;

Το Iron Dome είναι το πλέον δοκιμασμένο σε μάχη σύστημα αεράμυνας στον κόσμο, λόγω του αριθμού των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν τα τελευταία χρόνια εναντίον του Ισραήλ από τη Χαμάς και από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Υπάρχουν συστοιχίες Iron Dome σε ολόκληρο το Ισραήλ. Η κάθε μία περιλαμβάνει τρεις ή τέσσερις εκτοξευτές, ο καθένας από τους οποίους περιέχει 20 πυραύλους αναχαίτισης.

Το Iron Dome εντοπίζει και παρακολουθεί τους εισερχόμενους πυραύλους με ραντάρ και υπολογίζει ποιοι είναι πιθανό να πέσουν σε κατοικημένες περιοχές. Στη συνέχεια εκτοξεύει πυραύλους σε εναντίον αυτών των πυραύλων, ενώ οι υπόλοιποι αφήνονται να πέσουν σε ανοιχτή περιοχή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) υποστηρίζουν ότι το Iron Dome καταστρέφει το 90% των ρουκετών που στοχεύει. Οι πύραυλοι «Tamir» που εκτοξεύει εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 50.000 δολάρια ο καθένας.

Το σύστημα αναπτύχθηκε μετά τον πόλεμο του Λιβάνου το 2006 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Η ένοπλη ομάδα με έδρα τον Λίβανο εκτόξευσε σχεδόν 4.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ, προκαλώντας τεράστιες ζημιές και σκοτώνοντας δεκάδες πολίτες.

Σχεδιασμένο από τις ισραηλινές εταιρείες Rafael Advanced Defense Systems και Israel Aerospace Industries, αλλά και με υποστήριξη των ΗΠΑ, το Iron Dome αναπτύχθηκε το 2011.

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη εκείνη τη χρονιά, αναχαιτίζοντας έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα.

Από τον Οκτώβριο του 2023, το Iron Dome έχει αναχαιτίσει δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Χαμάς και άλλες μαχητικές ομάδες από τη Γάζα.

Πώς λειτουργεί το David's Sling;

Το David's Sling, στα εβραϊκά «Μαγικό Ραβδί», μπορεί να αναχαιτίσει πυραύλους βεληνεκούς έως και 300 χιλιομέτρων.

Αναπτύχθηκε από κοινού από την Rafael Advanced Defense Systems του Ισραήλ και τη Raytheon των ΗΠΑ, και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017.

Οι πύραυλοι «Stunner» που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί για να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς σε χαμηλά υψόμετρα. Όπως το Iron Dome, το David's Sling στοχεύει μόνο πυραύλους που απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Τόσο το David's Sling όσο και το Iron Dome έχουν σχεδιαστεί επίσης για να αναχαιτίζουν αεροσκάφη, drones και πυραύλους Κρουζ.

Κάθε πύραυλος του David's Sling κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια.

Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 για την κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Οι IDF ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ιρανικής κατασκευής βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, τον Qadr-1, που μπορεί να μεταφέρει μια κεφαλή μεταξύ 700 κιλών και 1.000 κιλών.

Η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι ο πύραυλος στόχευε τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ στο Τελ Αβίβ, αλλά ο Ισραηλινός Στρατός υποστήριξε ότι κατευθυνόταν προς μια κατοικημένη περιοχή.

Το David's Sling χρησιμοποιήθηκε επίσης τον Μάιο του 2023 όταν η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, μια μαχητική ομάδα στη Γάζα, εκτόξευσε πάνω από 1.100 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι κατέρριψε το 96% των πυραύλων που αποτελούσαν απειλή.

Πώς λειτουργούν το Arrow 2 και το Arrow 3;

Το Arrow 2 έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς ενώ βρίσκονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, περίπου 50 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Οι εργασίες για το σύστημα ξεκίνησαν μετά τον Πρώτο Πόλεμο του Κόλπου το 1991, όταν το Ιράκ εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους Scud σοβιετικής κατασκευής στο Ισραήλ. Τέθηκε σε λειτουργία το 2000.

Μπορεί να ανιχνεύσει πυραύλους από 500 χιλιόμετρα μακριά και τους αναχαιτίζει σε σχετικά μικρή εμβέλεια - σε αποστάσεις έως και 100 χλμ. από το σημείο εκτόξευσης.

Οι πύραυλοί του ταξιδεύουν με εννέα φορές την ταχύτητα του ήχου και μπορεί να εκτοξεύσει έως και 14 ταυτόχρονα.

Το Arrow 2 φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε μάχη για πρώτη φορά το 2017, για να καταρρίψει έναν συριακό πύραυλο εδάφους-αέρος.

Το Arrow 3 αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 2017 και έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς καθώς ταξιδεύουν έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Έχει αυτονομία 2.400 χλμ.

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη το 2023, για να αναχαιτίσει έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη στην παραλιακή πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από την κρατική Israel Aerospace Industries, με τη βοήθεια της αμερικανικής εταιρείας Boeing.



Πηγή: skai.gr

