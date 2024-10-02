Την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ καταδίκασαν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ στις κοινές δηλώσεις τους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο «μπροστά στα μάτια μας» και ανέφερε ότι «ο κύκλος βίας απειλεί τη ζωή αθώων αμάχων και οδηγεί σε μια γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή και αυτή πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος». Όπως επισήμανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ζητεί εκεχειρία πέρα από σύνορα του Λιβάνου σύμφωνα με το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ και στα σύνορα με τη Γάζα καθώς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, αναγνωρίζουμε το πλήρες δικαίωμά του στην ασφάλεια και στην αυτοάμυνα» και κάλεσε όλα τα μέρη για αποκλιμάκωση και υπέρ μιας πολιτικής λύσης στα πολλά μέτωπα της κρίσης στη Μέση Ανατολή». Τέλος, υπογράμμισε ότι όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και χωρίς όρους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.