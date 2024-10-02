DW: Θεατής η ΕΕ στη Μέση Ανατολή

Η καταδίκη της ιρανικής επίθεσης, καθώς και οι εκκλήσεις για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και άμεση κατάπαυση του πυρός -ιδιαίτερα στη συνοριακή γραμμή του Λιβάνου και της Γάζας-, που απηύθυναν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δύσκολα θα εισακουστούν.



Για ακόμα μια φορά, άλλωστε, το «μπλοκ» των 27 δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε κοινό ανακοινωθέν σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή. Στη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης των 27 ΥΠ.ΕΞ. την περασμένη Δευτέρα ο Ζοζέπ Μπορέλ επιχείρησε να εκδώσει κοινό ανακοινωθέν για άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, χωρίς ωστόσο επιτυχία, λόγω της στάσης της Τσεχίας που θεωρούσε ότι το κείμενο περιόριζε μονομερώς το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και απαιτούσε να προστεθεί και η άμεση απόσυρση της Χεζμπολάχ από τα ισραηλινά σύνορα.

Στις Βρυξέλλες ο Κιρ Στάρμερ

Η κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να συζητηθεί στη σημερινή επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις Βρυξέλλες και στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κομισιόν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες από το 2019.



Βασικός σκοπός των συνομιλιών, ωστόσο, είναι η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Ε.Ε – Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανέφερε πρόσφατα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας αντιδράσεις στα κράτη μέλη, που ζήτησαν την περασμένη Δευτέρα αφενός να ενημερωθούν για την ατζέντα της συνάντησης από την Κομισιόν και αφετέρου η πρόεδρος να επικεντρωθεί στην ανάγκη τήρησης των συμφωνηθέντων, μετά το Brexit.



Σε κάθε περίπτωση, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναγνωρίζουν την ανάγκη στενής συνεργασίας με το Λονδίνο- ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό- όπως υπογράμμισαν σε πρόσφατη κοινή επιστολή τους Γερμανία και Γαλλία ζητώντας, μάλιστα, μια πανευρωπαϊκή συμφωνία για την αντιμετώπιση του ζητήματος με τη νέα κυβέρνηση του Στάρμερ.

