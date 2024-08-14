Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση όπλων αξίας 20 δισεκ. δολαρίων στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Τρίτη την πώληση στο Ισραήλ πακέτου στρατιωτικών εξοπλισμών αξίας 20 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμερίζοντας τις πιέσεις και τις εκκλήσεις οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να σταματήσουν αυτές οι προμήθειες.

Η έγκριση ανακοινώθηκε την ώρα που ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς διανύει την 313η ημέρα του, ή αλλιώς τον 11ο μήνα του, κι ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζητεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε στην υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας ειδοποίησή του στο Κογκρέσο για την έγκριση της πώλησης ότι το υλικό θα «βελτιώσει τη δυνατότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές εχθρικές απειλές».

Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται 50 μαχητικά αεροσκάφη F-15 πολλαπλών ρόλων , σχεδόν 33.000 οβίδες για άρματα μάχης, 50.000 οβίδες ολμοβόλων κ.ά..

Οι παραδόσεις του υλικού θα πάρουν χρόνια. Αυτές των F-15, εξοπλισμένων με ισχυρά ραντάρ κι εξοπλισμό ασφαλούς επικοινωνίας, δεν θα αρχίσουν παρά το 2029.

«Οι ΗΠΑ είναι προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ κι είναι ζωτικό για τα αμερικανικά συμφέροντα εθνικής ασφαλείας να βοηθήσουμε το Ισραήλ να αναπτύξει και να διατηρήσει ισχυρές αμυντικές δυνατότητες», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών στο σημείωμά του σχετικά με τα μαχητικά που κατασκευάζει η Boeing.

Όσον αφορά τα πυρομαχικά για τα άρματα μάχης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτιμά πως θα επιτρέψουν το Ισραήλ να ενισχύσει την «άμυνά του» και ότι αποτελούν επίσης «μέσο αποτροπής περιφερειακών απειλών».

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και ορισμένοι αιρετοί των Δημοκρατικών, έχουν ζητήσει ο πρόεδρος Μπάιντεν να μειώσει ή να αναστείλει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, εν μέσω καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που μετρά τουλάχιστον 39.929 νεκρούς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Το αμερικανικό Κογκρέσο θα μπορούσε στη θεωρία να εμποδίσει αυτή την πώληση όπλων, όμως τέτοια διαδικασία είναι εξ ορισμού δύσκολη κι έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, μετά την επίθεσή της σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

