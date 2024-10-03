BBC: Το Ιράν ήθελε να «κάνει ζημιά», και η απάντηση του Ισραήλ μπορεί να μην είναι συγκρατημένη

Το Ιράν ήθελε να «κάνει ζημιά», και η απάντηση του Ισραήλ αυτή τη φορά μπορεί να μην είναι τόσο συγκρατημένη επισημαίνει σε άρθρο του ο δημοσιογράφος του BBC Τζέρεμι Μπόουεν.

Όταν το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ τον περασμένο Απρίλιο, φαινόταν ότι έστελνε ένα «μήνυμα» – αλλά το Ιράν ουσιαστικά ειδοποίησε για την επίθεση, ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε, και λίγο πολύ οι πύραυλοι και τα drones καταρρίφθηκαν από τις ισραηλινές και αμερικανικές άμυνες.



Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι Ιρανοί έμοιαζαν σαν να ήθελαν να προκαλέσουν κάποιο σοβαρή πλήγμα, στέλνοντας ένα πολύ πιο επιθετικό μήνυμα.



Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εξέδωσαν μια ανακοίνωση λέγοντας ότι αντεπιτίθεται στις δολοφονίες των ανώτερων ηγετών στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ και προειδοποίησε ότι εάν το Ισραήλ προβεί σε αντίποινα, θα ανταπαντήσουν με τη σειρά τους.



Την προηγούμενη φορά, ο Τζο Μπάιντεν είπε στον Iσραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου – «δέξου τη νίκη, μην απαντήσεις σκληρά» – και δεν το έκανε. Αυτή τη φορά στο Ισραήλ η διάθεση είναι πολύ διαφορετική.



Ενδεικτικό ήταν το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ την Τρίτη το βράδυ, ο οποίος χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα, λέγοντας «αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία εδώ και 50 χρόνια για να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής». Υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, προκειμένου να «σακατέψει θανάσιμα αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς».

Israel has now its greatest opportunity in 50 years, to change the face of the Middle East.



The leadership of Iran, which used to be good at chess, made a terrible mistake this evening.



We must act *now* to destroy Iran’s nuclear program, its central energy facilities, and to… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) October 1, 2024



Τώρα δεν είναι πρωθυπουργός (αν και ευρέως θεωρείται ότι θα είναι μελλοντικός, οπότε μάλλον ήθελε να δείξει ότι είναι σκληρός), αλλά αντανακλά μια συγκεκριμένη διάθεση στη χώρα. Δεν θα απέκλειε κανείς επιθέσεις από το Ισραήλ σε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή – πυρηνικές εγκαταστάσεις, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην ιρανική οικονομία.



Το σενάριο ήταν πάντα ότι το Ιράν είχε μια «εμπροσθοβαρή» άμυνα υπό τη μορφή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με ένα τεράστιο οπλοστάσιο εξελιγμένων όπλων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, θεωρητικά, εάν το Ιράν και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του δέχονταν επίθεση. Όμως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το Ισραήλ «έκοψε το κεφάλι» της οργάνωσης, καταστρέφοντας τα μισά όπλα της, σύμφωνα με τις αμερικανικές και ισραηλινές αρχές. και εισέβαλε στον Λίβανο.



Ο αποτρεπτικός παράγοντας που διέθετε το Ιράν, θα μπορούσατε να υποστηρίξει κανείς, δεν έχει απλώς εξαφανιστεί – έγινε χίλια κομμάτια. Επομένως, νομίζω ότι οι Ισραηλινοί αισθάνονται πιο ελεύθεροι να δράσουν. Και ο Τζο Μπάιντεν μεταφέρει έναν άλλο στόλο με αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο, εκπέμποντας σήμα στους Ιρανούς ότι «αν χτυπήσετε το Ισραήλ, χτυπάτε και τις ΗΠΑ».



Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι μιλούσαν για τον φόβο της εξάπλωσης του πολέμου: την αστάθεια, τις αναταράξεις που προέρχονται από όλα όσα συμβαίνουν – τώρα το ζούμε, και αυτό αφήνει πολύ λίγα περιθώρια για διπλωματία αυτή τη στιγμή.

