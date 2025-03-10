Η Μόσχα απέλασε δύο διπλωματικούς υπαλλήλους στην πρεσβεία της Βρετανίας ως υπόπτους για κατασκοπεία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο πρόσωπα που συνδέονται με την πρεσβεία της Βρετανίας στη Μόσχα κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα επειδή εργάζονταν για τις μυστικές υπηρεσίες, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο επικαλέστηκε την FSB σύμφωνα με την οποία και τα δύο αυτά πρόσωπα δήλωσαν σκοπίμως ψευδή προσωπικά στοιχεία όταν εισήλθαν στη Ρωσία.

Η FSB επεσήμανε ότι ανακάλυψε "ενδείξεις κατασκοπείας και δολιοφθοράς" και από τους δύο, το οποίο συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι στα πρόσωπα αυτά δόθηκε περιθώριο δύο εβδομάδων για να φύγουν από τη χώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε έναν εκπρόσωπο της βρετανικής πρεσβείας στη Μόσχα μετά την εξέλιξη αυτή.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

