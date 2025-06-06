Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' πρόκειται να τιμήσει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ με ιπποτικό τίτλο, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή την επίσημη λίστα των γενεθλίων του μονάρχη που δημοσιεύεται την επόμενη εβδομάδα. Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής θα λάβει τον τίτλο Sir, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τη λαμπρή αθλητική του καριέρα, αλλά και την πολυετή φιλανθρωπική του δράση.

Στο πλευρό του, φυσικά, η σύζυγός του Βικτόρια – fashion icon και πρώην Spice Girl – η οποία αναμένεται πλέον να φέρει τον τίτλο «Lady Beckham». Το ζευγάρι διατηρεί στενές σχέσεις με το Παλάτι, ενώ πρόσφατα φωτογραφήθηκαν δίπλα στον Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο Chelsea Flower Show.

Η βράβευση του Μπέκαμ, που φορούσε για χρόνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, καθυστέρησε για περισσότερο από μια δεκαετία λόγω εμπλοκής του ονόματός του σε φορολογική υπόθεση, από την οποία έχει πλέον πλήρως απαλλαγεί.

Σήμερα, ο ίδιος είναι επίσημος πρεσβευτής του «King’s Foundation» και στηρίζει προγράμματα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς. Η προσωπική του αγάπη για τη φύση δεν κρύβεται – στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του, αποκάλυψε ότι περνά τον ελεύθερο χρόνο του κάνοντας… μελισσοκομία στην εξοχική τους κατοικία στο Κότσγουολντς.

Την ίδια στιγμή, ο Μπέκαμ εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και στον επιχειρηματικό στίβο, συμμετέχοντας σε επενδυτικό σχήμα που ανέλαβε την ιδιοκτησία της ποδοσφαιρικής ομάδας Σάλφορντ Σίτι, με στόχο – γιατί όχι – να τη φτάσουν κάποτε στην Premier League.

Η στιγμή της επίσημης αναγνώρισης, ωστόσο, πλησιάζει. Και το ζευγάρι που κατάφερε να ενώσει τα γήπεδα με τις πασαρέλες, το παγκόσμιο brand με τη βρετανική παράδοση, φαίνεται πως έχει ακόμα πολλά να προσφέρει – αυτή τη φορά με τον τίτλο και τα στέμματα να συνοδεύουν το όνομά τους.

Πηγή: skai.gr

