Η Βουλγαρία θα σταματήσει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ.

Η απόφαση καταδεικνύει την αντίθεση της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης στη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, αφότου ο φιλικά προσκείμενος στη Ρωσία πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ κέρδισε με σαρωτική νίκη τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Η Βουλγαρία έχει στείλει συνολικά 13 πακέτα βοήθειας στο Κίεβο από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022, όμως ο Ράντεφ έχει χαρακτηρίσει τον ουκρανικό αγώνα «καταδικασμένο».

«Έχουμε ήδη καταστήσει σαφές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα επιλυθεί στο πεδίο της μάχης. Γινόμαστε μάρτυρες ενός πολέμου φθοράς και, όσα όπλα κι αν συγκεντρωθούν, το μόνο αποτέλεσμα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Είναι ώρα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Στογιάνοφ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικού, έχει επικαλεστεί τη στρατιωτική του εμπειρία για να στηρίξει τη θέση του ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευτεί ειρήνη με τη Ρωσία, ενώ τον Μάιο είχε προτείνει να ηγηθεί των ειρηνευτικών συνομιλιών η ΕΕ.

Αν και η νέα κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει πιο φιλική στάση απέναντι στο Κρεμλίνο, έχει αποφύγει την ανοιχτή αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Η Βουλγαρία είναι η φτωχότερη χώρα της ΕΕ και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ταυτόχρονα με τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία, ο Στογιάνοφ παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση των αμυντικών δαπανών της Βουλγαρίας στο 5% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το ΝΑΤΟ και όπως είχε προηγουμένως υποσχεθεί ο Ράντεφ.



Πηγή: skai.gr

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