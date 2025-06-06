Τι συμβαίνει όταν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ο πιο ισχυρός πολιτικός τσακώνονται αδυσώπητα;

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ ανταλλάσουν τις τελευταίες ώρες βαριές κατηγορίες και προσβολές. Ο Τραμπ έχει απειλήσει τις ογκώδεις επιχειρηματικές συναλλαγές του Μασκ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη του προγράμματος SpaceX. Αν ο Τραμπ στρέψει τον μηχανισμό της κυβέρνησης εναντίον του Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας θα νιώσει πόνο.

Από την πλευρά του, ο Μασκ ζήτησε την παραπομπή του Τραμπ και τον προκάλεσε να μειώσει τη χρηματοδότηση των εταιρειών του. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα αποσύρει τα αεροσκάφη Dragon από τις αποστολές της NASA, κάτι που στη συνέχει το πήρε πίσω.

Ο Μασκ μπορεί να μην κερδίσει μια μάχη εναντίον ολόκληρης της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά θα μπορούσε να επιβάλει ένα υψηλό πολιτικό - και προσωπικό - τίμημα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους. Συνειδητοποιώντας το γεγονός αυτό ο Τραμπ φάνηκε να χαμηλώνει λίγο την ένταση προς το τέλος της ημέρας. Απέφυγε να σχολιάσει κάτι για τον Μασκ κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο και δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social στο οποίο ανέφερε ότι δεν τον πείραζε «να στραφεί εναντίον του», αλλά εύχεται να είχε παραιτηθεί από την κυβερνητική υπηρεσία πριν από μήνες.

Ανταλλαγή προσβολών και απειλών

Η διαμάχη ξεκίνησε σιγά σιγά την περασμένη εβδομάδα. Άρχισε να σιγοβράζει την Τετάρτη και έπειτα άρχισε να κοχλάζει το απόγευμα της Πέμπτης στο Οβάλ Γραφείο.

Εξέφρασε την έκπληξή του για την κριτική του Μασκ για το φορολογικό νομοσχέδιο. Αντέκρουσε την ιδέα ότι θα είχε χάσει τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους χωρίς την υποστήριξη των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων του Μασκ και διευκρίνισε ότι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αλλάζει γνώμη τώρα επειδή η αυτοκινητοβιομηχανία του, η Tesla, θα πληγεί από την πίεση των Ρεπουμπλικανών να τερματίσουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μασκ απάντησε στο X: «Ό,τι να 'ναι».

Είπε ότι δεν τον ενδιέφεραν οι επιδοτήσεις για αυτοκίνητα και ότι ήθελε να μειώσει το εθνικό χρέος, το οποίο, όπως λέει, αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το έθνος. Επέμεινε ότι οι Δημοκρατικοί θα είχαν επικρατήσει στις περσινές εκλογές χωρίς τη βοήθειά του. «Τέτοια αχαριστία», είπε στον Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο δισεκατομμυριούχος εξαπέλυσε μια σειρά από ασυνήθιστες επιθέσεις και ο καβγάς φούντωσε.

Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα καταλήξει η διαμάχη αυτή. Ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει με τις κυβερνητικές συμβάσεις του Μασκ, αλλά θα μπορούσε επίσης να βάλει στο στόχαστρο τους εναπομείναντες συμμάχους του στην κυβέρνηση ή να ανοίξει ξανά τις έρευνες της εποχής Μπάιντεν σχετικά με τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Μασκ.

Όλα είναι στο τραπέζι σε αυτό το σημείο.

Εν τω μεταξύ, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται στο περιθώριο και αναρωτιούνται πώς να αντιδράσουν. Λίγοι πάντως φαίνονται πρόθυμοι να καλωσορίσουν ξανά τον Μασκ.

«Είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», δήλωσε στο Politico ο Λίαμ Κερ, στρατηγικός αναλυτής των Δημοκρατικών. «Οτιδήποτε κάνει και κινείται περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς βλάπτει τους Ρεπουμπλικάνους».

Αλλά αυτή η διαμάχη δεν φαίνεται πως θα τελειώσει σύντομα.

«Ο Τραμπ έχει 3,5 χρόνια ακόμα ως πρόεδρος», έγραψε ο Μασκ στο X, «αλλά εγώ θα μείνω εδώ για πάνω από 40 χρόνια».

