Ένα φράγμα έσπασε την Κυριακή λόγω της καταρρακτώδους βροχής και τα νερά έσβησαν από τον χάρτη τουλάχιστον πέντε χωριά στο ανατολικό Σουδάν, αφήνοντας πίσω τους αδιευκρίνιστο αριθμό θυμάτων και καταστρέφοντας μια περιοχή που ήδη παρέπαιε, έπειτα από μήνες εμφυλίου πολέμου.

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε την υπερχείλιση του φράγματος Αρμπάατ, που απέχει μόλις 40 χιλιόμετρα από το Πορτ Σουδάν, τη ντε φάκτο πρωτεύουσα και έδρα της κυβέρνησης. Στην πόλη αυτή έχουν επίσης συγκεντρωθεί διπλωμάτες, υπηρεσίες αρωγής και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

«Η περιοχή είναι αγνώριστη. Οι γραμμές του ηλεκτρικού και οι σωλήνες ύδρευσης καταστράφηκαν», ανέφερε ο Όμαρ Έισα Χαρούν, ο επικεφαλής της εταιρείας υδάτων της Πολιτείας της Ερυθράς Θάλασσας, σε ένα μήνυμά που απέστειλε μέσω του WhatsApp στους υπαλλήλους. Ο Χαρούν ανέφερε ότι είδε πτώματα χρυσωρύχων και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη δουλειά τους να έχουν παρασυρθεί από τους χειμάρρους λάσπης. Συνέκρινε μάλιστα την καταστροφή αυτήν με εκείνη που σημειώθηκε στην Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν από τα νερά μιας καταιγίδας έσπασαν φράγματα, κατέρρευσαν πολλά κτίρια και χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Στον δρόμο προς το Αρμπάατ σήμερα ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters είδε ανθρώπους να θάβουν έναν άνδρα και να καλύπτουν τον τάφο του με ξύλα που είχαν παρασυρθεί από τα νερά, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν από τις λάσπες.

Το φράγμα αυτό ήταν η κύρια πηγή νερού για το Πορτ Σουδάν, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και το εν λειτουργία αεροδρόμιο.

«Η πόλη κινδυνεύει να διψάσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η Ένωση Σουδανών Περιβαλλοντολόγων.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το φράγμα είχε αρχίσει να καταρρέει και συσσωρευόταν λάσπη επί πολλές ημέρες συνεχούς βροχής, που φέτος ήρθε νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Τα φράγματα, οι δρόμοι και οι γέφυρες του Σουδάν ήταν ήδη ασυντήρητα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης, τον Απρίλιο του 2023. Και οι δύο πλευρές έκτοτε ρίχνουν όλους τους διαθέσιμους πόρους τους στον πόλεμο, παραμελώντας τις υποδομές.

Ορισμένοι άνθρωποι έφυγαν από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους, στα πέντε κατεστραμμένα χωριά και κατευθύνθηκαν στα βουνά, όπου τώρα έχουν αποκλειστεί, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση ανέφερε ότι 132 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις πλημμύρες σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών. Πριν από δύο εβδομάδες, τα θύματα ανέρχονταν σε 68. Τουλάχιστον 118.000 είναι οι εκτοπισμένοι, σύμφωνα με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.