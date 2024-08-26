Πάνω από 10 τόνοι κοκαΐνη κατασχέθηκαν στην Καραϊβική

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας πραγματοποίησε μια «κατάσχεση ρεκόρ» περισσότερων από 10 τόνων κοκαΐνης από ένα αλιευτικό σε απόσταση περίπου 1.220 χιλιομέτρων στα ανοικτά της Μαρτινίκας, γαλλικής νήσου στην Καραϊβική, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις στις Αντίλλες.

Το πλοίο, που αναχαιτίστηκε τη νύχτα μεταξύ 14ης-15ης Αυγούστου, μετέφερε «περίπου 300 δέματα» που ελέγχθηκαν θετικά σε κοκαΐνη, διευκρινίζει η ίδια πηγή σε ένα δελτίο Τύπου.

«Συνολικά, τα δέματα που κατασχέθηκαν ισοδυναμούν με ένα άνευ προηγουμένου βάρος 10.552 κιλών, ήτοι η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει κάνει το Πολεμικό Ναυτικό», επισημαίνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στις Αντίλλες.

Μετά την αναχαίτιση, το πλοίο και το φορτίο του οδηγήθηκαν στο Φορ ντε Φρανς, στη Μαρτινίκα, και παραδόθηκαν στο παράρτημα της Καραϊβικής του Γραφείου Κατά των Ναρκωτικών, το οποίο ανέλαβε τις έρευνες.

«Μια δικαστική έρευνα ξεκίνησε με κατηγορίες που αφορούν παραβάσεις του νόμου για τα ναρκωτικά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, σύσταση συμμορίας και κατοχή όπλων», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, όπου διευκρινίζεται ότι εννέα άνθρωποι, έξι βραζιλιάνικης υπηκοότητας, δύο κολομβιανής και ένας υπήκοος Βενεζουέλας, οδηγήθηκαν ενώπιον ενός δικαστή στο Φορ ντε Φρανς και προφυλακίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

