Ο Οργανισμός Εμπορικής Ναυτιλίας του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO) ενημέρωσε σήμερα πως έλαβε αναφορά για περιστατικό που συνέβη 61 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Μόχα της Υεμένηςhttps://www.skai.gr/tags/yemeni. Ειδικότερα, ο UKMTO αναφέρει πως ο πλοίαρχος σκάφους παρατήρησε ένα ναυτικό drone (USV) πλησίον του, καθώς και άλλα δύο πλοιάρια περί τα δύο ναυτικά μίλια βορειότερα.

Από την πλευρά της, η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey ανέφερε ότι ενημερώθηκε για περιστατικό που σημειώθηκε περίπου 80 ναυτικά μίλια του λιμανιού Άντεν της Υεμένης.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι επιθέσεις των Χούθι – εξαιτίας των οποίων ΗΠΑ και Βρετανία έχουν εξαπολύσει πλήγματα στην Υεμένη – διαταράσσουν το διεθνές εμπόριο, καθώς πολλές εταιρείες στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική, προκειμένου να αποφύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

