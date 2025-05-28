Πορνογραφία και ανήλικοι; Όχι, λέει η Κομισιόν

Έρευνα της Κομισιόν για τέσσερις πορνογραφικές ιστοσελίδες για ζητήματα ασφάλειας ανηλίκων. Πρόκειται για τις πλατφόρμες Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos.

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Στο στόχαστρο της Κομισιόν μπήκαν τέσσερις ιστότοποι περιεχομένου για ενήλικες, λόγω ιδιαίτερων ανησυχιών για την έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Ύστερα από έναν περίπου χρόνο όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν σχετική ανάλυση των πολιτικών που ακολουθούν οι εν λόγω ιστοσελίδες, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τις πλατφόρμες Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos, καθώς δεν περιλαμβάνουν ρυθμίσεις επιβεβαίωσης της ηλικίας των χρηστών ή μέτρα αποκλεισμού πρόσβασης παιδιών έως 18 ετών στο περιεχόμενό τους.

Η έρευνα εμπίπτει στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να εποπτεύουν το διαδίκτυο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ο Nόμος περιλαμβάνει, εξάλλου, αυστηρές διατάξεις για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης βλάβης στην ψυχική υγεία, που προκαλείται από την προβολή περιεχομένου για ενήλικες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση της Κομισιόν, τα μέτρα που λαμβάνουν οι εν λόγω πλατφόρμες για την προστασία των ανηλίκων δεν μετριάζουν τους κινδύνους, καθώς δεν διαθέτουν, για παράδειγμα, αποτελεσματικά μέτρα επαλήθευσης ηλικίας ή μέτρα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου απορρήτου, ασφάλειας και προστασίας των ανηλίκων.

Διεξοδική έρευνα και συντονισμένες δράσεις

Για τους λόγους αυτούς, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ξεκινά διεξοδική έρευνα κατά προτεραιότητα για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, που μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικές αιτήσεις προς τις πλατφόρμες για πρόσθετες πληροφορίες ή τη διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών. Παράλληλα, τα κράτη μέλη που συναντώνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ψηφιακών υπηρεσιών προχωρούν σε συντονισμένες δράσεις σχετικά με μικρότερες πλατφόρμες πορνογραφίας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, δεν υπάρχει ακόμα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έρευνας, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η Κομισιόν προχωρά σε επόμενα βήματα και αναλόγως της αντίδρασης των εν λόγω ιστοτόπων.

Η μη συμμόρφωση τιμωρείται

Σε κάθε περίπτωση, εάν οι πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προσωρινά μέτρα ή και πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους. Αξιωματούχοι της ΕΕ αναγνωρίζουν, πάντως, ότι έχει ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθούν οι ιστότοποι πορνογραφικού περιεχομένου.

Η Κομισιόν, παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής επαλήθευσης της ηλικίας σε ολόκληρη την ΕΕ και η οποία θα επιτρέπει σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν ότι ένας χρήστης είναι άνω των 18 ετών, χωρίς να αποκαλύπτουν πρόσθετα προσωπικά στοιχεία. Η ρύθμιση αυτή, ωστόσο, αναμένεται να είναι διαθέσιμη έως τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: Deutsche Welle

