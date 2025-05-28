Οι ηγέτες της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και του Πακιστάν συναντώνται σήμερα, 28 Μαΐου, στη Σύνοδο Κορυφής των τριών χωρών στην αζερική πόλη Λατσίν.

Στην ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα θεσμοθετηθεί η συνεργασία των τριών χωρών για την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και προανήγγειλε συνέχεια των Συνόδων Κορυφής και συνάντηση προσεχώς των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών.

«Ως Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν και Πακιστάν, θα θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία μας με τριμερείς Συνόδους Κορυφής. Θα συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των διασυνοριακών απειλών. Θα υλοποιήσουμε με έργα στις μεταφορές, που αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική διάσταση της συνεργασίας μας» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις πολεμικές συρράξεις στην περιοχή, ευχόμενος η εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας να οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη, ενώ αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει το Ισραήλ», λέγοντας ότι «η πίεση στο Ισραήλ πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες στη Γάζα».

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγεφ, εγκαινίασαν το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Λατσίν, θέατρο στο παρελθόν σκληρών συγκρούσεων μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

