Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα τιμηθεί απόψε με το Βραβείο Καρλομάγνου, «για την συνεισφορά της στην ιδέα της Ευρώπης και στην ειρήνη στην ήπειρο».

Στην τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στο 'Ααχεν, θα παρευρεθεί μεταξύ άλλων ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ δεν αποκλείεται και η παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον κ. Μερτς και τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Ο κ. Ζελένσκι έχει τιμηθεί και ο ίδιος με το Βραβείο Καρλομάγνου το 2023.

Το βραβείο

Το διεθνές Βραβείο Καρλομάγνος απονέμεται κάθε χρόνο από την πόλη Άαχεν της Γερμανίας σε άτομα για τη συνεισφορά τους στην ιδέα της Ευρώπης και στην ειρήνη στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, απονέμονται ένα δίπλωμα, ένα συμβολικό ποσό 5.000 ευρώ και ένα μετάλλιο που έχει στην εμπρόσθια πλευρά του τον Καρλομάγνο, αντίγραφο της σφραγίδας της πόλης του 12ου αιώνα. Η τελετή λήγει με την ομιλία του βραβευθέντα.

Το βραβείο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1950 έπειτα από πρωτοβουλία πολιτών του Άαχεν το 1949, με πρωτεργάτη τον Κουρτ Πφάιφερ.

Το 2008, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι διοργανωτές του βραβείου θέσπισαν και ένα ειδικό βραβείο για τους νέους («Καρλομάγνος για τη Νεολαία»), που απονέμεται σε νέες και νέους ηλικίας 16-30 ετών.

