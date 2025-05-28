Ιταλία: Σάλος από γκράφιτι που δείχνει τον Νετανιάχου να φιλάει τον Χίτλερ

Ένα γκράφιτι που απεικονίζει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να φιλάει τον ναζί δικτάτορα Αδόλφο Χίτλερ, ζωγραφισμένο στους τοίχους ενός λυκείου στη Ρώμη, έχει προκαλέσει σάλο στην Ιταλία, την ώρα που εντείνεται η κριτική κατά του Ισραήλ για τους χειρισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας.

Η τοιχογραφία, με τίτλο «Η Τελική Λύση», δηλαδή το σχέδιο των Ναζί για το Ολοκαύτωμα, δημιουργήθηκε από τη Laika, μια γνωστή Ιταλίδα καλλιτέχνιδα δρόμου, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica. Το αμφιλεγόμενο έργο δείχνει τον Χίτλερ να αγκαλιάζει τον Νετανιάχου και να τον συγχαίρει για τον χειρισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Η Laika υπερασπίστηκε το έργο της σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η ακραία απεικόνιση είχε σκοπό να προκαλέσει την προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης. «Η ισραηλινή κυβέρνηση, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με επικεφαλής την Ιταλία και τη Γερμανία), προωθεί συστηματικά μια εκστρατεία για την εξόντωση του παλαιστινιακού λαού», έγραψε. Χαρακτήρισε την στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, ως «μια εκστρατεία εθνοκάθαρσης».

«Η Γάζα ήταν από καιρό μια τεράστια φυλακή ανοιχτού χώρου και τώρα έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. Η επόμενη φάση είναι η απέλαση των επιζώντων», ισχυρίστηκε.

Η καλλιτέχνιδα επέκρινε επίσης τα δυτικά έθνη, κατηγορώντας τα για υποκρισία.

«Η Ευρώπη επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο παραμένει σιωπηλή μπροστά στις ισραηλινές φρικαλεότητες. Η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού όχι μόνο γίνεται ανεκτή αλλά και χρηματοδοτείται, ενώ οι διαμαρτυρίες για την υπεράσπιση αυτού του καταπιεσμένου και σφαγιασμένου έθνους καταστέλλονται», έγραψε. Η Laika κάλεσε τις εβραϊκές κοινότητες να καταγγείλουν τον Νετανιάχου, λέγοντας: «Όποιος έχει βιώσει τεράστια βάσανα, όπως το Ολοκαύτωμα, δεν μπορεί να μείνει άπραγος και να αποδεχτεί τις φρικαλεότητες που συμβαίνουν στη Γάζα».

Άσκησε επίσης κριτική στην ιταλική κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι παραμένει σιωπηλή.

