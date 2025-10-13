Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε δυστύχημα με λεωφορείο σε ορεινή περιοχή στη βόρεια Νότια Αφρική.

Το πολύνεκρο τροχαία συνέβη στον αυτοκινητόδρομο N1 κοντά στην πόλη Louis Trichardt, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Πρετόρια.

At least 42 people were killed in a bus crash in a mountainous region of northern South Africa, authorities said. The crash happened Sunday on the N1 highway near the town of Louis Trichardt, around 400 kilometers north of the capital, Pretoria. https://t.co/lJ4BDfcOFu — The Associated Press (@AP) October 13, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο σε ένα απότομο ορεινό πέρασμα και έπεσε σε χαράδρα.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν το μπλε λεωφορείο αναποδογυρισμένο μέσα στη χαράδρα.

𝟰𝟮 𝗣𝗘𝗢𝗣𝗟𝗘 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗗 𝗢𝗡 𝗡𝟭 𝗟𝗜𝗠𝗣𝗢𝗣𝗢 𝗕𝗨𝗦 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧



The Limpopo Provincial Government has confirmed that 42 people lost their lives following a fatal accident involving a bus that occurred on the N1 North near Ingwe Lodge in Limpopo on Sunday.… pic.twitter.com/Xd3HsmigJ2 — Limpopo Chronicle (@LimChronicle) October 13, 2025

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Λιμπόπο ανακοίνωσε ότι το λεωφορείο μετέφερε υπηκόους της Ζιμπάμπουε και του Μαλάουι, οι οποίοι ταξίδευαν προς τις πατρίδες τους.

