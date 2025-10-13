Λογαριασμός
Πολύνεκρο δυστύχημα με πούλμαν στη Νότια Αφρική - Φωτογραφίες

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο σε ένα απότομο ορεινό πέρασμα και έπεσε σε χαράδρα - Τουλάχιστον 42 νεκροί

notia afriki

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε δυστύχημα με λεωφορείο σε ορεινή περιοχή στη βόρεια Νότια Αφρική

Το πολύνεκρο τροχαία συνέβη στον αυτοκινητόδρομο N1 κοντά στην πόλη Louis Trichardt, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Πρετόρια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο σε ένα απότομο ορεινό πέρασμα και έπεσε σε χαράδρα. 

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν το μπλε λεωφορείο αναποδογυρισμένο μέσα στη χαράδρα.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Λιμπόπο ανακοίνωσε ότι το λεωφορείο μετέφερε υπηκόους της Ζιμπάμπουε και του Μαλάουι, οι οποίοι ταξίδευαν προς τις πατρίδες τους.

Πηγή: skai.gr

