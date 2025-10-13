Στην απελευθέρωση των πρώτων 7 ομήρων, από τους συνολικά 20 που θα επιστρέψουν σήμερα στα σπίτια τους, προχώρησε το πρωί η Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής με το Ισραήλ.

Λίγο πριν την ανταλλαγή, οι μαχητές της Χαμάς έδωσαν στους ομήρους Ματάν Ζανγκάουκερ, Άριελ και Ντέιβιντ Κούνιο, και Νίμροντ Κοέν τα τηλέφωνά τους για να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις στις οικογένειές τους.

The Palestinian resistance allowed the remaining Israeli captives still held in Gaza to contact their families just hours before their scheduled release under the first phase of the ceasefire agreement on Monday.https://t.co/3LEtSYdrXB — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Σε μια συγκινητική στιγμή, ο όμηρος Ματάν Ζανγκάουκερ μπόρεσε να συνομιλήσει με τη μητέρα του και τη φίλη του για πρώτη φορά από την απαγωγή του, στις 7 Οκτωβρίου 2023. .

Matan Zangauker speaks with family for first time in over two years



In an emotional moment, hostage Matan Zangauker was able to speak with his mother and girlfriend for the first time since his abduction on October 7. pic.twitter.com/F83RculiIq — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Από την πλευρά της, η Σίλβια Κοέν, μητέρα των διδύμων Άριελ και του Ντέιβιντ, δήλωσε ότι αρχικά δεν απάντησε στην κλήση επειδή δεν αναγνώρισε τον αριθμό τηλεφώνου.

Πηγή: skai.gr

