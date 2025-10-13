Λογαριασμός
Συγκλονιστικό βίντεο: Όμηρος μιλάει τηλεφωνικά με την οικογένειά του, λίγο πριν απελευθερωθεί 

Λίγο πριν την ανταλλαγή, οι μαχητές της Χαμάς έδωσαν στους ομήρους τα τηλέφωνά τους για να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις στις οικογένειές τους

ομηρος

Στην απελευθέρωση των πρώτων 7 ομήρων, από τους συνολικά 20 που θα επιστρέψουν σήμερα στα σπίτια τους, προχώρησε το πρωί η Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής με το Ισραήλ. 

Λίγο πριν την ανταλλαγή, οι μαχητές της Χαμάς έδωσαν στους ομήρους Ματάν Ζανγκάουκερ, Άριελ και Ντέιβιντ Κούνιο, και Νίμροντ Κοέν τα τηλέφωνά τους για να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις στις οικογένειές τους. 

Σε μια συγκινητική στιγμή, ο όμηρος Ματάν Ζανγκάουκερ μπόρεσε να συνομιλήσει με τη μητέρα του και τη φίλη του για πρώτη φορά από την απαγωγή του,  στις 7 Οκτωβρίου 2023. .

Από την πλευρά της, η Σίλβια Κοέν, μητέρα των διδύμων  Άριελ και του Ντέιβιντ, δήλωσε ότι αρχικά δεν απάντησε στην κλήση επειδή δεν αναγνώρισε τον αριθμό τηλεφώνου.

