Διπλωματική αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Βρετανίας για τον ρόλο του Λονδίνου στη συμφωνία για τη Γάζα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ηνωμένου Βασιλείου, όταν η Βρετανίδα υπουργός παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, υποστήριξε ότι η χώρα της διαδραμάτισε «καθοριστικό ρόλο» στην επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, υποστήριξε ότι η υπουργός «παραληρεί», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της.

Μιλώντας στο Sky News, η Φίλιπσον δήλωσε ότι η παρουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας στην Αίγυπτο τη Δευτέρα «καταδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίσαμε».

Αν και δεν διευκρίνισε τη φύση αυτού του ρόλου, η υπουργός πρόσθεσε: «Παίξαμε καθοριστικό ρόλο παρασκηνιακά στη διαμόρφωσή της. Είναι σωστό να το κάνουμε, διότι είναι προς το συμφέρον όλων μας, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού μας συμφέροντος, να κινηθούμε προς μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή». Η ίδια αναγνώρισε, ωστόσο, «τον κρίσιμο ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης».

Η αντίδραση από την αμερικανική πλευρά ήταν άμεση και οξεία. Ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, αναδημοσίευσε το απόσπασμα της συνέντευξης και σχολίασε: «Σας διαβεβαιώνω ότι παραληρεί. Μπορεί να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ οποιαδήποτε στιγμή, απλώς για να αποκατασταθεί η αλήθεια».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Ισραήλ. Η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, δήλωσε στο Sky News ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όχι μόνο δεν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο, ειδικά μετά την απόφαση του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Πρόσθεσε ότι «το μήνυμα που έστειλε η βρετανική κυβέρνηση στη Χαμάς ήταν ότι όσο περισσότερο συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο, τόσο θα ανταμείβεται. Πρέπει να καταλάβετε ότι όταν μια τρομοκρατική οργάνωση σας ευχαριστεί, βρίσκεστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

«Όχι» από τη Βρετανία στην αποστολή στρατευμάτων στη Γάζα

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα για να συνδράμουν σε μια ενδεχόμενη σταθεροποιητική δύναμη στη Γάζα.

Η υπουργός παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, δήλωσε ότι η σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής δεν σηματοδοτεί καμία στρατιωτική εμπλοκή. «Δεν έχουμε τέτοια σχέδια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρόμοια ήταν η απάντηση και της υπουργού εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, η οποία ρωτήθηκε από το BBC την Παρασκευή εάν θα εμπλακούν βρετανικά στρατεύματα. «Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας, δεν υπάρχουν σχέδια να γίνει αυτό», τόνισε.

Σήμερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ετοιμάζεται να αποδώσει «ιδιαίτερες τιμές» στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο. Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, θα συμπροεδρεύσουν στη σύνοδο, όπου θα παραστούν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο Στάρμερ «θα αποδώσει ιδιαίτερη τιμή στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και στις διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας», ζητώντας παράλληλα «ταχεία πρόοδο προς τη δεύτερη φάση» της συμφωνίας.

Η σκιώδης υπουργός εξωτερικών, Πρίτι Πατέλ, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του Στάρμερ στη σύνοδο «ευκαιρία για φωτογραφίες» και υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία δεν έπαιξε «κανέναν απολύτως ρόλο». «Θεωρώ εξαιρετικό το γεγονός ότι ο Κιρ Στάρμερ πηγαίνει στην Αίγυπτο, ενώ έχουμε πολλά εγχώρια ζητήματα που θα έπρεπε να επιλύει», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.