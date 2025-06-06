Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας χλεύασε χθες τον Ιλον Μασκ σχετικά με τις εξελίξεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το «διαζύγιό» τους, παίρνοντας την «εκδίκησή του» για μια φιλονικία που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο.

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι ενεπλάκη τον Μάρτιο σε μια δημόσια σύγκρουση με τον Μασκ και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αφού είπε ότι η Ουκρανία πιθανόν να χρειαστεί μια εναλλακτική υπηρεσία από εκείνη του παρόχου δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Μασκ.

Επειτα από καταιγισμό αναρτήσεων στην πλατφόρμα του Χ, ο Μασκ είχε γράψει απευθυνόμενος στον Σικόρσκι: «Ησυχα ανθρωπάκι».

Χθες Πέμπτη, σε ανάρτησή του στο Χ ο Σικόρσκι έβαλε στο στόχαστρό του τον Μασκ, γράφοντας: «Βλέπεις, μεγάλε, η πολιτική είναι πιο δύσκολη απ' ό,τι φανταζόσουν».

See, big man, politics is harder than you thought. https://t.co/2QMoCCPSgG — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 5, 2025

H ένταση που κυριαρχεί στις σχέσεις του Μασκ με τον Τραμπ κλιμακώθηκε τις τελευταίες ώρες καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να τερματίσει όλα τα κρατικά συμβόλαια που έχουν συναφθεί με τις εταιρείες του Μασκ.

Από την πλευρά του ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πρότεινε να καθαιρεθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ρίχνοντας τη βόμβα ότι ο Τραμπ είναι στη λίστα του Επστάιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.