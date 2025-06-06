Η μέρα που το «ειδύλλιο» Τραμπ - Μασκ έλαβε τέλος

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Δεν έχει πει τίποτε κακό για εμένα» τόνιζε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήδη είχαν περάσει δέκα λεπτά από την έναρξη της συνάντησής του με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, στο Οβάλ Γραφείο. «Θα προτιμούσα να ασκήσει κριτική εναντίον μου, παρά κατά του νομοσχεδίου», τόνισε στη συνέχεια o Αμερικανός πρόεδρος και η… ευχή του έγινε πραγματικότητα, αφού ο τέως συνεργάτης του αλλά και όπως όλα δείχνουν και τέως φίλος του, Ίλον Μασκ, απασφάλισε.

Ό,τι έμοιαζε σαν μία «απλή» κόντρα επί νομοθετικών ζητημάτων, γρήγορα εκτυλίχθηκε σε σειρά προσωπικών επιθέσεων. Ο Ίλον Μασκ, από τη μία ανάρτηση στην άλλη χτυπούσε ολοένα και περισσότερο με τις επιθέσεις του να γίνονται πιο προσωπικές, ώσπου στον… χορό εισήλθε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Truth Social.

Κάποιοι έλεγαν πως αυτό το «ειδύλλιο» δεν θα κρατούσε ούτε πέντε λεπτά. Άλλοι τόνιζαν πως από τη στιγμή που ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο γεύτηκε την πρώτη γραμμή της ενεργούς πολιτικής σκηνής δεν θα την εγκατέλειπε ποτέ. Τελικά, άπαντες εν μέρει δικαιώνονται. Οι δύο αυτοί ισχυροί άνδρες, συνάμα ωμοί, σκληροί αλλά και δισεκατομμυριούχοι, συγκρούστηκαν στο τέλος αυτού του, μεταξύ τους, παράξενου bromance. Η στιγμή της ρήξης στη σχέση τους αποτελεί γεγονός και η συνέχεια προβλέπεται εκρηκτική.

«Ο πιο εύκολος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολαρίων, είναι να τερματίσουμε τις κυβερνητικές επιδοτήσεις και συμβάσεις του Ίλον» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας με τη σειρά του τον Μασκ που έβλεπε τη μετοχή της Tesla να βουλιάζει καταγράφοντας πτώση 14%.

Από την πλευρά του ο Μασκ είχε καλέσει σε παραπομπή του Τραμπ σε δίκη, τον είχε επίσης προκαλέσει να πάψει να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις του και απειλούσε πως επιταχύνει τις διαδικασίες για την απόσυρση του διαστημικού σκάφους Dragon της SpaceX στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται για τη μεταφορά αστροναυτών και προμηθειών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όπως αναφέρει και το βρετανικό δίκτυο BBC, o Ίλον Μασκ έχει πολλές επιλογές τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει για δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα κατά του Τραμπ. Όπως, για παράδειγμα, να αρχίσει να χρηματοδοτεί εκείνους που τον αμφισβητούν στις προκριματικές του χρόνου. Εν τω μεταξύ, ήδη έχει ρίξςι και την πρώτη βόμβα, όπως τη χαρακτήρισε, αποκαλύπτοντας – χωρίς να παράσχει κανένα απολύτως στοιχείο – πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στα αρχεία του κατηγορούμενου για σεξουαλικά εγκλήματα και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων Έπσταϊν και πως αυτός είναι ο λόγος που αυτά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

«Πρόκειται για ένα ατυχές επεισόδιο από τον Ίλον, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με το “One big Beautiful” νομοσχέδιο γιατί δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές τις οποίες ήθελε», τόνισε από την πλευρά της εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ προσπαθώντας να μαζέψει ό,τι και όσα ξετυλίγονταν δημοσίως.

Εν τω μεταξύ στον χορό μπήκαν και άλλοι όπως ο Στιβ Μπάνον, υποστηρικτής του Τραμπ αλλά επικριτής του Μασκ, ο οποίος πρότεινε την απέλαση του επιχειρηματία, αλλά και η πρώην του Μασκ, Άσλεϊ Κλερ, η οποία απευθυνόμενη μέσω Χ στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο του είπε «πες μου εάν χρειάζεσαι κάποια συμβουλή όσον αφορά στον χωρισμό».

Η πρώτη πράξη του διαζυγίου Τραμπ – Μασκ ρίχνει αυλαία, μέχρι όμως την επόμενη, που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει αλλά όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον.

