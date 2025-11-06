Η Πολωνία αναβαθμίζει τον στρατό της - Εκπαιδεύει 400.000 άτομα μέσα στο 2026

Νέο πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης ξεκινά αυτόν τον μήνα η Πολωνία, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί στην εκπαίδευση περίπου 400.000 ανθρώπων μέσα στο 2026, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Άμυνας.

Παρακολουθώντας στενά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Πολωνία δαπανά πλέον μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει εξελιχθεί στον τρίτο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας, με 216.000 στρατιωτικό προσωπικό, και σχεδιάζει να αυξήσει τις δυνάμεις της σχεδόν κατά ένα τρίτο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το πρόγραμμα, το οποίο ο Υπουργός Άμυνας Βουαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμύς χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη αμυντική εκπαίδευση στην ιστορία της Πολωνίας», θα είναι εθελοντικό και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες: από μαθητές μέχρι εργαζόμενους, επιχειρήσεις και ηλικιωμένους.

Θα προσφέρει βασικά μαθήματα ασφάλειας, εκπαίδευση για την επιβίωση, ιατρική κατάρτιση και μαθήματα κυβερνοασφάλειας.

«Μόνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο (...) θα εκπαιδεύσουμε περίπου 20.000 άτομα, αλλά ο συνολικός αριθμός, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μορφές εκπαίδευσης, φτάνει περίπου τις 100.000» δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Σεζάρι Τομτσίκ σε συνέντευξη Τύπου.

Το υπουργείο σκοπεύει την επόμενη χρονιά να εκπαιδεύσει περίπου 400.000 άτομα «ατομικά, σε ομάδες, στο πλαίσιο του προγράμματος 'Εκπαίδευση με τον Στρατό', καθώς και μέσω της εκπαίδευσης εφέδρων και της στρατιωτικής θητείας» πρόσθεσε ο Τομτσίκ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, Βιεσλάβ Κουκούλα, ανέφερε ότι το πρόγραμμα έχει δύο κύριους στόχους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτών και των κοινοτήτων, καθώς και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της ετοιμότητας και της ικανότητας των εφέδρων.

Το πρόγραμμα είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τον Μάρτιο, με στόχο «την οικοδόμηση ενός στρατού εφέδρων», εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

