Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, είχε το απόγευμα της Δευτέρας συνάντηση στη Ρώμη με τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η Μελόνι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της κατάπαυσης του πυρός και την εκκίνηση διαδικασιών για τη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας.

Επιπλέον, επισήμανε ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ, το οποίο προβλέπει και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Όπως σημειώθηκε, η οργάνωση αυτή δεν θα πρέπει να έχει κανένα ρόλο στο μέλλον του παλαιστινιακού λαού.

Η Ιταλία, όπως ανέφερε η πρωθυπουργός, συνεχίζει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό πληθυσμό μέσω της πρωτοβουλίας «Food for Gaza», με τη μεταφορά τραυματιών στην Ιταλία και τη δυνατότητα σπουδών για Παλαιστίνιους φοιτητές σε ιταλικά πανεπιστήμια.

Παράλληλα, η χώρα συνδράμει στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομίας και στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη για διαρκή πολιτική λύση στη βάση της προοπτικής των δύο κρατών. Η ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης για την ανοικοδόμηση, το οποίο θα παρουσιαστεί στη Διάσκεψη για τη Γάζα που θα συγκαλέσει η Αίγυπτος.

