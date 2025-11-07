Μιλώντας απόψε στην Ορεστιάδα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τις σημερινές εξελίξεις στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δημόσια ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα.

«Πάει ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική Επιτροπή και λέει το “παραμύθι” του. Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Βάρρας, βγαίνει και τον κατακεραυνώνει αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αφήνει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς του. Είναι λογικά;» αναρωτήθηκε σκωπτικά περιγράφοντας την αντικρουόμενη εικόνα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.

Έδωσε έμφαση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που βρίσκεται σε οριακό σημείο και επέμεινε ότι ο αγροτικός κόσμος απαιτεί «έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της Νέας Δημοκρατίας που στήνουν “γαλάζιες” συμμορίες και κλέβουν τα χρήματα των τίμιων αγροτών, αυτά που έχει ανάγκη για να σταθεί όρθια η παραγωγική Ελλάδα».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόταση, που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για αυστηροποίηση του πλαισίου απόκτησης ακινήτου στην παραμεθόριο ακόμη και από Ευρωπαίους πολίτες.

«Δεν μπορεί να αγοράζει ο καθένας ακίνητα στην ελληνική παραμεθόριο. Κάθε συμβόλαιο -ακόμη και κατοίκων της ΕΕ- πρέπει να περνά από ειδική επιτροπή. Δεν ονομάζεται ανάπτυξη το ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας. Για εμάς η Ελλάδα δεν πωλείται, κ. Μητσοτάκη» επισήμανε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αφηγήθηκε ότι όταν επισκεπτόταν ως φοιτητής το Σουφλί έσφυζε από ζωή, ενώ σήμερα η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. «Τα πεντοχίλιαρα είναι ασπιρίνες για το μεγάλο πρόβλημα της δημογραφικής συρρίκνωσης. Θέλουμε ισχυρή δημόσια υγεία, ισχυρή δημόσια παιδεία, φθηνές μεταφορές, τρένο, ειδικά φορολογικά κίνητρα για μεταποιητικές επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις στον Βόρειο Έβρο να μείνουν εδώ τα παιδιά σας» αντέτεινε.

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να υπάρξει «κανένα τραπέζι συζήτησης για να συμμετέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, γιατί αν συμβεί αυτό, η εξάρτηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα είναι για την Ευρώπη επώδυνη και για εμάς επικίνδυνη».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το μόνο κόμμα που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ γιατί έχει πρόγραμμα, στελέχη και δημιουργεί ασφάλεια στον πολίτη για την πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μας απαξιώσει, να μας κρύψει και να μην ακούγεται η φωνή μας από τα media. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός του αντίπαλος. Τον διευκολύνει η σύγκριση με τη διακυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου και γι’ αυτό θέλει να πάει εκεί η κουβέντα και όχι στο σήμερα και το αύριο».

«Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο πολίτης από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε και όπως σημείωσε θα περιοδεύσει σε κάθε γωνιά της χώρας μέχρι να κλείσει η κάλπη και η Νέα Δημοκρατία να έχει τεθεί στη θέση της αντιπολίτευσης.

