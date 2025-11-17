Η Πολωνία εισέρχεται σε «προπολεμική φάση», προειδοποιεί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα κατηγορώντας τη Ρωσία ότι ήδη στήνει μηχανισμούς υπονόμευσης και σαμποτάζ, με στόχο να διαρρήξει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να προετοιμάσει το έδαφος για πιθανή επίθεση.

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στη δημιουργία του σκηνικού για πιθανή επιθετικότητα σε πολωνικό έδαφος», τόνισε ο Κούκουλα.

Μια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με την ανατολική πόλη Λούμπλιν και συνεχίζει προς την Ουκρανία ανατινάχθηκε την Κυριακή, μία ενέργεια που ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε «σαμποτάζ».

Η κυκλοφορία των τρένων στην πολυσύχναστη γραμμή διακόπηκε το πρωί της Κυριακής, αφού ο μηχανοδηγός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity εντόπισε ζημιά στη γραμμή και ειδοποίησε τα παρακείμενα δρομολόγια. «Η γραμμή μπορεί να καταστράφηκε σκόπιμα», είχε πει ο Τουσκ την Κυριακή.

Οι αρχές δηλώνουν πλέον βέβαιες ότι η ζημιά ήταν αποτέλεσμα προσχεδιασμένης επίθεσης.

«Δυστυχώς, οι χειρότερες υποψίες επιβεβαιώθηκαν. Μία πράξη δολιοφθοράς σημειώθηκε στη γραμμή Βαρσοβίας–Λούμπλιν, κοντά στο χωριό Μίκα. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός κατέστρεψε τμήμα της γραμμής. Τα σωστικά συνεργεία και οι εισαγγελείς βρίσκονται στο σημείο. Ζημιές εντοπίστηκαν επίσης στην ίδια γραμμή, πιο κοντά στο Λούμπλιν», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα X.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δεν κατονόμασε ευθέως τους υπαίτιους, αλλά συνέδεσε το περιστατικό με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η ανατίναξη των σιδηρογραμμών στη διαδρομή Βαρσοβίας–Λούμπλιν είναι μια πρωτοφανής ενέργεια σαμποτάζ, που στοχεύει άμεσα την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του. Η διαδρομή αυτή είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά βοήθειας στην Ουκρανία. Θα συλλάβουμε τους δράστες, όποιοι κι αν είναι», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του.





Πηγή: skai.gr

