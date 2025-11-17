Η αδελφή του προέδρου των Φιλιππίνων τον κατηγορεί για χρήση ναρκωτικών

Η γερουσιάστρια αδελφή του προέδρου των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος του νεότερου, κατηγόρησε δημόσια τον αδελφό της για διαφθορά και ότι είναι μακροχρόνιος χρήστης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι η εξάρτησή του από την κοκαΐνη έχει κάνει ιδιαίτερα προβληματική τη διακυβέρνησή του. Ο εκπρόσωπος του προέδρου απέρριψε άμεσα τους ισχυρισμούς ως ανακύκλωση παλαιών και ήδη διαψευσμένων κατηγοριών.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Επικοινωνίας, Κλερ Κάστρο, δήλωσε ότι οι αβάσιμες κατηγορίες της Ίμι Μάρκος ενάντια στον αδελφό της ενδέχεται να αποτελούν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις συνεχιζόμενες έρευνες για σκάνδαλο διαφθοράς σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, το οποίο ενδέχεται να εμπλέκει πολιτικούς συμμάχους της στη Γερουσία.

«Γερουσιάστρια Ίμι, ελπίζω να φερθείτε πατριωτικά και να βοηθήσετε στην έρευνα που διεξάγει ο ίδιος ο αδελφός σας, καταδικάζοντας όλους τους διεφθαρμένους», είπε η Κάστρο. «Μην συντάσσεστε μαζί τους, μην τους καλύπτετε. Αφήστε τον Πρόεδρο Μάρκος να εργαστεί για να σταματήσει κάθε μορφή διαφθοράς».

Ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή που δημιούργησε ο Μάρκος, η επιτροπή της Γερουσίας και κρατικές υπηρεσίες, διερευνούν από κοινού καταγγελίες ότι ισχυρά μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας έλαβαν τεράστιες μίζες από κατασκευαστικές εταιρείες που εξασφάλισαν συμβόλαια για αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία αποδείχθηκαν κακοτεχνικά, ημιτελή ή ανύπαρκτα. Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει οργή στη χώρα, η οποία πλήττεται συχνά από φονικές πλημμύρες και τυφώνες.

Η Ίμι Μάρκος είναι στενή σύμμαχος του προκάτοχου και σφοδρού επικριτή του νυν προέδρου, Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Ο Ντουτέρτε, συνελήφθη τον Μάρτιο βάσει εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία, όπου κρατείται με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που σχετίζονται με την αιματηρή εκστρατεία του κατά των ναρκωτικών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες φτωχούς υπόπτους. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Η οικογένεια και οι σύμμαχοί του έχουν κατηγορήσει τον Μάρκος και την κυβέρνησή του ότι ευθύνονται για τη δήθεν παράνομη σύλληψη και κράτηση του πρώην προέδρου από το διεθνές δικαστήριο. Η κόρη του, αντιπρόεδρος Σάρα Ντουτέρτε, αποτελεί επίσης μία από τις πιο έντονες επικριτές του νυν προέδρου, ενώ διατηρεί στενή συνεργασία με τη γερουσιαστή.

Σε ομιλία της το βράδυ της Δευτέρας, μπροστά σε μεγάλο πλήθος θρησκευτικής οργάνωσης σε πάρκο της Μανίλα, η Μάρκος υποστήριξε ότι ο εθισμός του αδελφού της στα ναρκωτικά ξεκίνησε όταν ο πατέρας τους βρισκόταν ακόμη στην εξουσία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ισχυρίστηκε ότι αυτό έχει επηρεάσει την υγεία και την ικανότητά του να κυβερνά.

Ο σημερινός πρόεδρος και η μεγαλύτερη αδελφή του είναι παιδιά του πρώην δικτάτορα που εκδιώχθηκε το 1986 έπειτα από λαϊκή εξέγερση με τη στήριξη του στρατού.

Η γερουσιάστρια ισχυρίστηκε επίσης ότι η σύζυγος και τα παιδιά του προέδρου είναι επίσης χρήστες ναρκωτικών, προσθέτοντας ότι εκείνη και ο αδελφός της ελάχιστα έχουν μιλήσει από τότε που ανέλαβε την προεδρία το 2022. Η Λίζα Μάρκος και τα παιδιά της, μεταξύ των οποίων και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δεν σχολίασαν άμεσα. «Ο εθισμός του έγινε η αιτία του κύματος διαφθοράς, της έλλειψης κατεύθυνσης, των λανθασμένων αποφάσεων, της απουσίας λογοδοσίας και δικαιοσύνης», δήλωσε, χωρίς να παρουσιάσει καμία απόδειξη.

Απευθυνόμενη στον στρατό, την αστυνομία και άλλους αξιωματούχους, κάλεσε να συμβάλουν «στη βελτίωση της κατάστασής του», προσθέτοντας: «Δεν είμαι εχθρός του. Ο εχθρός του είναι ο ίδιος του ο εαυτός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.