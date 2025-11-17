Γερμανία: Άρση περιορισμών στις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Mετά από τρεισήμισι μήνες, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι αίρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, εξαιτίας τότε των βάσιμων φόβων για πιθανή χρήση τους στη Λωρίδα της Γάζας.



Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου, με τη γερμανική κυβέρνηση να επανέρχεται, όπως είπε σε μια διαδικασία αξιολόγησης κατά περίπτωση για τις εξαγωγές όπλων.



Η απόφαση αυτή έρχεται ως επακόλουθο της συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς από τις 10 Οκτωβρίου μετά από αμερικανική παρέμβαση, με το Βερολίνο θα θεωρεί σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι το Ισραήλ «επιδιώκει διαρκή ειρήνη» και «έχει αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».



Από την πλευρά της η ισραηλινική κυβέρνηση χαιρέτισε την γερμανική κίνηση, με τον υπ. Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ να καλεί και άλλες κυβερνήσεις να πράξουν το ίδιο.



Σημειωτέον ότι η γερμανική απόφαση για «μερικό εμπάργκο» στις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ είχε αποτελέσει τομή και είχε επικριθεί έντονα από το Ισραήλ. Ωστόσο δεν αφορούσε ένα πλήρες εμπάργκο για όλα τα οπλικά συστήματα, προκαλώντας εξίσου κριτική από τους κόλπους της γερμανικής αντιπολίτευσης.

Γιατί η Γερμανία είχε αναστείλει τις εξαγωγές

Η Γερμανία, εξαιτίας της αυξανόμενης διεθνούς και εσωτερικής πίεσης που δεχόταν για την άνευ όρων σχεδόν στήριξή της προς το Ισραήλ μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και όσο η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα βάθαινε, αναγκάστηκε να αλλάξει στάση και να σταματήσει προσωρινά τις άδειες για εξαγωγές εξοπλισμών στο Ισραήλ. Κι αυτό παρά τη στενή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και παρά τους άρρηκτους δεσμούς για ιστορικούς λόγους που συνδέουν τη Γερμανία και το Ισραήλ.



Ωστόσο είναι επίσης γεγονός ότι δεν σταμάτησαν έκτοτε στην πράξη όλες οι παραδόσεις όπλων προς το Ισραήλ, αλλά μόνο εκείνων των συστημάτων που θεωρούνταν πιθανό να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.



Μάλιστα έναν μήναν μετά την ανακοίνωση για περιορισμό των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ, η Γερμανία ενέκρινε εξαγωγές ύψους 2,46 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ωστόσο σαφώς χαμηλότερο από τα 250 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εγκριθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 8ης Αυγούστου του 2025.



Πηγές: DW News, dlf, tagesschau.de

Πηγή: Deutsche Welle

