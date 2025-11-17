Αλλεπάλληλα προειδοποιητικά σήματα για τη ρωσική απειλή εκπέμπει τα τελευταία εικοσιτετράωρα το Βερολίνο, προκαλώντας την έντονη ρωσική αντίδραση.

Μετά τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Πιστόριους, που προειδοποίησε, μεταξύ άλλων ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε πέρυσι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» και ότι «η σύγκρουση NATO-Ρωσίας πριν το 2029 είναι πιθανή», τη «σκυτάλη» πήρε ο Φρίντριχ Μερτς, σε ομιλία του που θύμιζε μανιφέστο.

«Εν μέσω αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταμορφωθεί σε μια ευρωπαϊκή αμυντική ένωση», ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος.

Μιλώντας σε μια επιχειρηματική σύνοδο κορυφής που διοργανώθηκε από την εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, ο Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να κάνουν νέα βήματα ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις αλλαγές στις ευρωατλαντικές σχέσεις και στην ολοένα και πιο επιθετική στάση της Κίνας.

«Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στις ΗΠΑ για να μας υπερασπιστούν, στην Κίνα για να μας προμηθεύσει με πρώτες ύλες ή στη Ρωσία για να επιστρέψει τελικά στο μονοπάτι της ειρήνης. Ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί», τόνισε ο Μερτς.

«Είναι απαραίτητο να μεταμορφώσουμε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ευρωπαϊκή αμυντική ένωση. Αντιμετωπίζουμε διεθνείς προκλήσεις που εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού - με την ικανότητα να αμυνθούμε», σημείωσε.

Ο Μερτς τόνισε ότι η Γερμανία, ως η ισχυρότερη οικονομία της ΕΕ και η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την Ευρώπη. «Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από οποιονδήποτε άλλον να αναλάβουμε ηγεσία εντός αυτής της ΕΕ. Αλλά αυτό παραμένει μια κενός λόγος αν δεν υπάρχει ουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ρήγματα με σημαντικούς παγκόσμιους παίκτες»

Ο συντηρητικός ηγέτης χαρακτήρισε τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες της Μόσχας εκτείνονται πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της Ουκρανίας μέσω καθημερινών υβριδικών επιθέσεων που στοχεύουν τις ευρωπαϊκές φιλελεύθερες δημοκρατίες.

«Αυτή η απειλή για την Ουκρανία δεν είναι απλώς μια εδαφική απειλή για μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μια συνεχής απειλή για τις δημοκρατίες μας, τις ελευθερίες μας, τον τρόπο ζωής και εργασίας μας», είπε, κατηγορώντας τη Ρωσία για εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκές και γερμανικές επιχειρήσεις.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί επανειλημμένα τους ισχυρισμούς ότι βρίσκεται πίσω από τις εισβολές και άλλα περιστατικά, τα οποία έχουν γίνει πιο συχνά τους τελευταίους μήνες, αναφέρει το Anadolu.

Αναφερόμενος στις διατλαντικές σχέσεις, ο καγκελάριος τόνισε την επιδείνωση των σχέσεων υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τις μονομερείς αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και τους δασμούς που στοχεύουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Η δασμολογική διαμάχη με τις ΗΠΑ είναι πολύ περισσότερο από μια εμπορική διαφωνία. Έχει ανοίξει ένα βαθύ ρήγμα πέρα ​​από τον Ατλαντικό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση πολλά - σχεδόν όλα – όσα έχουμε θεωρήσει σωστά και απαραίτητα στις διατλαντικές σχέσεις τις τελευταίες δεκαετίες» επισήμανε.

Ο Μερτς εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ασία, υποστηρίζοντας ότι «η Κίνα γίνεται εσωτερικά πιο καταπιεστική, εξωτερικά πιο επιθετική», θέτοντας τις σχέσεις της Ευρώπης με το Πεκίνο σε μια ολοένα και πιο δύσκολη πορεία.

«Μια νέα παγκόσμια τάξη αναδύεται»

«Βιώνουμε μια τόσο θεμελιώδη μετατόπιση στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική δύναμη που πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να παραμείνουμε παθητικά αντικείμενα ή να γίνουμε ενεργοί συμμετέχοντες στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής τάξης», υπογράμμισε ο Μερτς.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα μοιάζει σε λίγα χρόνια. Αλλά γνωρίζουμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι η τάξη που βιώσαμε στη Δύση τα τελευταία 80 χρόνια έχει πλέον φτάσει στο τέλος της», είπε, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να ενισχύσει την ενότητα μεταξύ των μελών για να γίνει σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη νέα παγκόσμια τάξη.

«Αν θέλουμε να διαμορφώσουμε αυτή τη νέα παγκόσμια τάξη, τότε αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην Ευρώπη, μόνο μαζί με τους Ευρωπαίους γείτονές μας», είπε, επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες εκκλήσεις του για στενότερη οικονομική και αμυντική συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Νορβηγία.

Πηγή: skai.gr

