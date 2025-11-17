Γκιουλέρ για το C-130: Η ανάλυση του μαύρου κουτιού και τα αρχικά ευρήματα θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για να εξαχθούν τα αρχικά συμπεράσματα και να αναλυθεί το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 στρατιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη στη Γεωργία, προκαλώντας τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στρατιωτικών μελών του ΝΑΤΟ από το 2020. Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής.

Σημειώνεται ότι ο Γκιουλέρ μίλησε στους δημοσιογράφους μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.