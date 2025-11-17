Νέα σφοδρή ρωσική επίθεση στον Γερμανό στον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εξαπέλυσε Ρώσος βουλευτής.

Η δήλωση του Γερμανού υπουργού ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας έως το 2029 λέει πολλά για μια «χιτλερική φαγούρα» στη σύγχρονη Γερμανία, δήλωσε δηκτικά στο ρωσικό πρακτορείο TASS ο βουλευτής Βίκτορ Βοντολάτσκι.

«Αν έχει λίγη χιτλερική φαγούρα, τότε ας διαβάσει ιστορία, τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β' και πώς κατέληξε ο Χίτλερ» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις γερμανικές ήττες στον Α' Παγκόσμιο και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ακούγεται όλο και περισσότερο μιλιταριστική και φιλοπολεμική ρητορική. Στη Ρωσία δεν υπάρχουν υποστηρικτές της αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην προειδοποίηση του Πιστόριους.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στα σχόλια του Γερμανού υπουργού Άμυνας. «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», δήλωσε στο TASS η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει οικονομικά προβλήματα επειδή επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία (που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι λιγότερο).

«Τα οικονομικά προβλήματα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης υπάρχουν επειδή επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία από το 2014 και οι αγορές τους υπέστησαν τεράστιες ζημιές λόγω των αντίμετρών μας. Αλλά τελικά, αυτές ήταν που επέβαλαν τις κυρώσεις. Και όχι μόνοι τους, αλλά υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Σάββατο ο Πιστόριους δήλωσε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ θα μπορούσε να ξεκινήσει πριν από το 2029. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία «έχει σημαντικό δυναμικό αποτροπής», συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής αποτροπής. Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, δήλωσε δε.

Πηγή: skai.gr

