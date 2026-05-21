Η Κολομβία απελαύνει τον πρεσβευτή της Βολιβίας, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ

Σημαία Κολομβίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την απέλαση του πρεσβευτή της Βολιβίας, μερικές ώρες μετά την απέλαση της κολομβιανής πρεσβεύτριας στη Λα Πας, εξαιτίας της «ανάμιξης» στις βολιβιανές εσωτερικές υποθέσεις που προσάπτει στην Μπογκοτά η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας.

Στην ανακοίνωσή του, το κολομβιανό ΥΠΕΞ ανέφερε πως για λόγους «αμοιβαιότητας», προχωρά στην απέλαση «του κ. Αριέλ Πέρσι Μολίνα Πιμεντέλ», του βολιβιανού πρεσβευτή.

Από τις αρχές Μαΐου, αγρότες, εργάτες, εργαζόμενοι σε ορυχεία και άλλοι διαδηλώνουν στη Βολιβία απαιτώντας την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Πας, μεσούσης της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης στη χώρα των Άνδεων εδώ και δεκαετίες.

Ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τις μαζικές κινητοποιήσεις «λαϊκή εξέγερση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

