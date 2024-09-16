Οι βιβλικές πλημμύρες που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία Μπόρις (Boris) στην κεντρική Ευρώπη, στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, κυρίως σε Ρουμανία και Πολωνία.

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχία και την Πολωνία επλήγησαν πιο πολύ. Πολλές πόλεις έχουν κατακλυσθεί με νερά γεμάτα συντρίμμια, γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας κήρυξε κατάσταση καταστροφής στη χώρα, διαθέτοντας 1 δισεκατομμύριο ζλότι (260,31 εκατομμύρια δολάρια) για τα θύματα των δραματικών πλημμυρών.

Στην Τσεχία, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Μοράβα στη διάρκεια της νύκτας είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το 70% της πόλης Λιτοβέλ - στις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 χρόνων.

Στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος επρόκειτο να εκφωνήσει την Τετάρτη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Στρασβούργου στο πλαίσιο της εναλλασσόμενης προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε σήμερα πως ακυρώνει την ομιλία του λόγω της καταιγίδας.

«Εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών και των πλημμυρών (...) ανέβαλα το σύνολο των διεθνών υποχρεώσεών μου», έγραψε στο Χ ο εθνικιστής ηγέτης. «Δεν φεύγω από τη χώρα μέχρι να περάσουν τα χειρότερα», πρόσθεσε ο Ορμπάν σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Facebook.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα συνομίλησε με τον Βίκτορ Ορμπάν και του εξέφρασε την υποστήριξή της προς «όλους αυτούς που έχουν πληγεί» από την κακοκαιρία.

Επίσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο X εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί και δήλωσε ότι η ΕΕ θα τους στηρίξει.

Συναγερμός για τον Δούναβη

Μολονότι τα νερά ποταμών στα σύνορα Τσεχίας - Πολωνίας άρχισαν σήμερα να υποχωρούν, οι πλημμύρες επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές με αποτέλεσμα μεγαλύτερες πόλεις και στις δύο χώρες να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα και η πρωτεύουσας της Ουγγαρίας Βουδαπέστη προετοιμάζονται αμφότερες για πιθανή, καταστροφική υπερχείλιση του Δούναβη, καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει ανησυχητικά.

Σύμφωνα με τον Ούγγρο υπουργό Εσωτερικών, Σάντορ Πίντερ, η κυβέρνηση είναι πλήρως έτοιμη να δράσει και οι προσπάθειες προς το παρόν επικεντρώνονται στο «να κρατήσουν τον ποταμό Δούναβη και τους παραπόταμους του στις όχθες τους». Επιπλέον, δήλωσε ότι 12.000 στρατιώτες είναι σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν εάν χρειαστεί.

Στην Αυστρία, η στάθμη των ποταμών και των λιμνών έπεσε στη διάρκεια της νύκτας καθώς μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις, όμως αξιωματούχοι είπαν πως προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται σφοδρότερη βροχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.