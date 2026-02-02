Πολωνία: Drone έπεσε σε στρατιωτική βάση στις 28 Ιανουαρίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) άγνωστης προέλευσης κατέπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία, στις 28 Ιανουαρίου.

Η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε την έρευνα του περιστατικού.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αγνώστου προελεύσεως έπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία στις 28 Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Zet, επικαλούμενος πηγές.

Το Radio Zet ανέφερε ότι η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό διερευνάται, όπως μεταδίδει το Reuters.

