Πολωνία: Drone έπεσε σε στρατιωτική βάση στις 28 Ιανουαρίου

Drone αγνώστου προέλευσης συνετρίβη σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις της βόρειας Πολωνίας στις 28 Ιανουαρίου - ο περιστατικό διερευνάται, σύμφωνα με το Radio Zet

  • Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) άγνωστης προέλευσης κατέπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία, στις 28 Ιανουαρίου.
  • Η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε την έρευνα του περιστατικού.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αγνώστου προελεύσεως έπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία στις 28 Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Zet, επικαλούμενος πηγές.

Το Radio Zet ανέφερε ότι η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό διερευνάται, όπως μεταδίδει το Reuters.

