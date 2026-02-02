Πολωνία: Drone έπεσε σε στρατιωτική βάση στις 28 Ιανουαρίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
- Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) άγνωστης προέλευσης κατέπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία, στις 28 Ιανουαρίου.
- Η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε την έρευνα του περιστατικού.
Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αγνώστου προελεύσεως έπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία στις 28 Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Zet, επικαλούμενος πηγές.
Το Radio Zet ανέφερε ότι η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό διερευνάται, όπως μεταδίδει το Reuters.
Πηγή: skai.gr
