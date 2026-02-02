Λογαριασμός
«Ρεαλιστική μια αξιοπρεπής ειρήνη», λέει ο Ζελένσκι ενόψει των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Οι δηλώσεις του γίνονται λίγο πριν τον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους που αναμένεται αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι

Zelensky

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη, ενόψει του επόμενου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους που αναμένεται αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Μετά από συζητήσεις με την διαπραγματευτική του ομάδα, ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει επίσης διμερείς συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν την Τετάρτη,

«Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία
