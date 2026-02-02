ΗΠΑ - Ινδία: Εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, με θέματα που κάλυπταν το διμερές εμπόριο αλλά και την ανάγκη για τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μόντι συμφώνησε να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα, σε προσπάθεια να μειωθεί η εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο εμπορικό πλαίσιο ΗΠΑ – Ινδίας με άμεση ισχύ. Οι ΗΠΑ θα μειώσουν τον αμοιβαίο δασμό επί συγκεκριμένων ινδικών εισαγωγών από 25% σε 18%, ενώ η κυβέρνηση της Ινδίας δεσμεύτηκε να προχωρήσει στη σταδιακή κατάργηση των δασμών και άλλων εμποδίων στο εμπόριο με τα αμερικανικά προϊόντα.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Μόντι δεσμεύτηκε να «αγοράζει αμερικανικά» αγαθά, περιλαμβανομένων αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων, τεχνολογίας, αγροτικών προϊόντων και άνθρακα, αξίας άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ευρύτερης πίεσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ προς την Ινδία να μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει εντάσεις και την επιβολή υψηλών δασμών στα ινδικά αγαθά ως μέτρο πίεσης για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.