Ερντογάν: «Ελπίζουμε στην όσο το δυνατόν συντομότερη κατάπαυση του πυρός στη Συρία»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία ελπίζει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικής ηγεσίας Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, να εφαρμοστεί χωρίς καθυστερήσεις ή κωλυσιεργία.

Η συμφωνία προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικά διοικούμενων περιοχών της Συρίας στη Δαμασκό. Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η συμφωνία άνοιξε μια «νέα σελίδα» για τον λαό της Συρίας.

