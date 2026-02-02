Λογαριασμός
Ερντογάν: «Ελπίζουμε στην όσο το δυνατόν συντομότερη κατάπαυση του πυρός στη Συρία»

Δήλωσε ότι ελπίζει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικής ηγεσίας Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, να εφαρμοστεί χωρίς καθυστερήσεις

Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία ελπίζει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικής ηγεσίας Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, να εφαρμοστεί χωρίς καθυστερήσεις ή κωλυσιεργία.

Η συμφωνία προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικά διοικούμενων περιοχών της Συρίας στη Δαμασκό. Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η συμφωνία άνοιξε μια «νέα σελίδα» για τον λαό της Συρίας.

