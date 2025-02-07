Πολωνία: 6 τραυματίες σε σύγκρουση τραμ

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση δύο τραμ στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (PAP).

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη συνοικία Βιλάνοφ της πολωνικής πρωτεύουσας, όταν τραμ προσέκρουσε σε άλλο που ήταν ακινητοποιημένο σε στάση.

Πυροσβέστης που βρέθηκε στον τόπο του ατυχήματος επιβεβαίωσε ότι έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών είναι δύο παιδιά. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, κανείς από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού. Εμπειρογνώμονες μετέβησαν στο σημείο για να εξακριβώσουν τα αίτια του ατυχήματος», δήλωσε εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας, διαβεβαιώνοντας πως κανείς εκ των οδηγών δεν βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.