Μία ημέρα αφότου τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στην επίθεση στη Νέα Ορλεάνη την Πρωτοχρονιά, οι αρχές πλέον πιστεύουν ότι στο περιστατικό εμπλέκονται «πολλά άτομα»,

Αμέσως μετά την επίθεση το βασικό ερώτημα που εξέταζαν οι αρχές ήταν εάν ο άνδρας που οδήγησε το φορτηγό πάνω στο πλήθος είχε συνεργούς.

Η γενική εισαγγελέας της Λουιζιάνα, Λιζ Μούριλ, είπε στο NBC News, ότι πλέον μπορεί να πει «με κάποια βεβαιότητα ότι υπάρχουν πολλά άτομα που εμπλέκονται».

Η γενική εισαγγελέας επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των αρχών, οι οποίες ανέφεραν νωρίτερα ότι πιστεύουν ότι ο ύποπτος της Νέας Ορλεάνης δεν ήταν «ο μόνος υπεύθυνος» για την επίθεση.

Στην ίδια δήλωση, η Μούριλ είπε ότι οι ανακριτές υποπτεύονται ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την επίθεση κατασκευάστηκαν σε διαμερίσματα Airbnb που νοικιάστηκαν από τα εμπλεκόμενα άτομα. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε άλλες συλλήψεις.

Ο δράστης, Σαμσούντ-Ντιν Μπασάρ Τζαμπάρ, ένας 42χρονος βετεράνος του στρατού, φέρεται να εμπνεύστηκε την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος, καθώς στο όχημα με το οποίο πραγματοποίησε την επίθεση είχε βρεθεί σημαία του ISIS.

Ο Τζαμπάρ πέθανε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, αφού προηγουμένως είχε οδηγήσει το φορτηγό πάνω στο πλήθος στην οδό Bourbon στη γαλλική συνοικία της πόλης τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Ο Τζαμπάρ υπηρέτησε σχεδόν οκτώ χρόνια στον στρατό, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στο Αφγανιστάν, και έλαβε τιμητική απόλυση. Είχε ασπαστεί το Ισλάμ και πρόσφατα είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα, σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του.

Παράλληλα, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο σύνδεσης μεταξύ της επίθεσης στην οδό Bourbon και της έκρηξης ενός Tesla Cybertruck έξω από ένα ξενοδοχείο Trump στο Λας Βέγκας ώρες αργότερα, στην οποία σκοτώθηκε ο οδηγός και τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά άλλοι άνθρωποι. Και τα δύο φορτηγά είχαν ενοικιαστεί μέσω της εφαρμογής ενοικίασης Turo. Ωστόσο, η αστυνομία του Λας Βέγκας είπε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η έκρηξη εκεί συνδέεται με τον ISIS και ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Ο βομβιστής που ανατίναξε ένα Tesla Cybertruck έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας ταυτοποιήθηκε ως ο βετεράνος του στρατού Matthew Livelsberger. Αν και οι αστυνομικοί δεν έχουν κατονομάσει δημοσίως τον 37χρονο Λίβελσμπεργκερ ως βομβιστή, ανώτερες πηγές των αρχών φέρεται να επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του στο KOAA και το KTNV.

Πηγές των αρχών αποκάλυψαν ότι ο Λίβελσμπεργκερ, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στην έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο, είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην ίδια στρατιωτική βάση με τον τρομοκράτη της Νέας Ορλεάνης Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ.

