Νέα Ορλεάνη: Ο δράστης ήθελε ένα «λουτρό αίματος»

Με πυρετώδεις ρυθμούς οι αμερικανικές διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον ισλαμιστή δράστη που πραγματοποίησε την πολύνεκρη επίθεση με ένα λευκό ηλεκτρικό pickup στην Νέα Ορλεάνη. Όπως ανακοίνωσε το FBI, η επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πραγματοποιήθηκε από τον 42χρονο πρώην στρατιώτη και βετεράνο του Αφγανιστάν Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ.



«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα του αμερικανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, ο δράστης είχε αναρτήσει βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες πριν από την επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος Τζον Μπάιντεν σε σύντομη ομιλία του από την κατοικία του στο Καμπ Ντέιβιντ: «Το FBI ανέφερε ότι ο δολοφόνος ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Τέξας. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ως έφεδρος μέχρι σχετικά πρόσφατα. Το FBI ανέφερε επίσης ότι στα βίντεο που ανάρτησε ο δράστης εμφανίζεται εμπνευσμένος από το Ισλαμικό Κράτος, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία να σκοτώσει. Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν σημαία της τζιχαντιστικής πολιτοφυλακής στο όχημα της επίθεσης».



Ο δράστης έπεσε με το νοικιασμένο του pickup πάνω σε κόσμο που γιόρταζε στη δημοφιλή γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης γύρω στις 03:15 τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα και τραυματίζοντας πολλά άλλα. Σύμφωνα με το FBI, ο δράστης σκοτώθηκε στη συνέχεια σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία.

Σχέση με τη έκρηξη Cybertruck στο Λας Βέγκας;

Οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν το έγκλημα του 42χρονου πρώην στρατιωτικού τρομοκρατική επίθεση. Σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας Αν Κερκπάτρικ, στόχος του δράστη ήταν να «σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους» και να προκαλέσει «λουτρό αίματος». Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τώρα οι ενδεχόμενοι δεσμοί του με ισλαμιστικές οργανώσεις. Οι αρχές πάντως θεωρούν δεδομένο ότι ο Τζαμπάρ δεν έδρασε μόνος του.



Ο 42χρονος είχε νοικιάσει το λευκό ηλεκτρικό pickup μέσω της δημοφιλούς εφαρμογής ενοικίασης αυτοκινήτων Turo. Μέσω αυτής της εφαρμογής μισθώθηκε και το Tesla Cybertruck, το οποίο εξερράγη χθες στο Λας Βέγκας μπροστά από ένα ξενοδοχείο που ανήκει στον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της ΑμερικήςΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος έχασε τη ζωή του και επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε πάντως ότι η έρευνα για το περιστατικό στο Λας Βέγκας εστιάζει και σε ενδεχόμενες σχέσεις με την πολύνεκρη επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.



dpa, Reuters

