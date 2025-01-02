Στη δημοσιότητα έρχεται ένα βίντεο από τη στιγμή που το άσπρο φορτηγάκι που οδηγούσε ο 42χρονος δράστης Shamsud Din Jabbar πέφτει πάνω στο πλήθος που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους.

Το βίντεο καταγραφεί καρέ – καρέ τη στιγμή που ο 42χρονος δράστης πραγματοποιεί την τρομοκρατική επίθεση. Τα πλάνα τον δείχνουν να κινείται με το φορτηγό σε δρόμο της Νέας Ορλεάνης, όταν ξαφνικά στρίβει δεξιά και αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 30.

Ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar ο οποίος σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς λίγο μετά την επίθεση είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στον αμερικανικό στρατό.

Λίγες μόνο ώρες πριν από την αποτρόπαια πράξη του, είχε ανεβάσει υλικό στα κοινωνικά δίκτυα στο οποίο έλεγε ότι θέλει να σκοτώσει και ότι αντλούσε έμπνευση από τους τρομοκράτες του ISIS. Σε αυτά ακριβώς αναφέρθηκε ρητά ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του τα ξημερώματα της Πέμπτης στο οποίο είπε ότι οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν σοβαρά και αυτή την πτυχή.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Video shows moment terrorist rammed past Bourbon Street barricade - NYP



New Orleans pic.twitter.com/beVQ6pA3vi — DRM Geopolitics (@DRMEIRE) January 1, 2025

Πηγή: skai.gr

