Ένας Ισραηλινός όμηρος που κρατείται από την οργάνωση Ισλαμικό Τζιχάντ της Γάζας προσπάθησε να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με ισχυρισμούς του εκπροσώπου της ένοπλης πτέρυγας της ομάδας.

Ειδικότερα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος των ταξιαρχιών Αλ Κουντς ανέφερε ότι μία από τις ιατρικές ομάδες της ομάδας παρενέβη και εμπόδισε τον όμηρο να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Ισλαμικό Τζιχάντ Αμπού Χάμζα είπε ότι ο όμηρος είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει πριν από τρεις ημέρες λόγω της ψυχολογικής του κατάστασης, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Αμπού Χάμζα κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έχει θέσει νέους όρους που έχουν οδηγήσει σε «αποτυχία και καθυστέρηση» τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του ομήρου.

Ο άνδρας επρόκειτο να απελευθερωθεί μαζί με άλλους ομήρους κατά το πρώτο στάδιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής με το Ισραήλ, είπε ο Αμπού Χάμζα. Δεν διευκρίνισε πότε ο άνδρας θα απελευθερωνόταν ή βάσει ποιας συμφωνίας.

Η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ εξέδωσε απόφαση να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας για τους ομήρους, πρόσθεσε ο Αμπού Χάμζα.



Πηγή: skai.gr

