Η ριζοσπαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), η οποία κάποτε επέβαλε ένα καθεστώς τρόμου σε εκατομμύρια ανθρώπους στη Συρία και το Ιράκ, εμπλέκεται στην επίθεση με φορτηγάκι εναντίον πλήθους στη Νέα Ορλεάνη, κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 30, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ, 42 ετών, Αμερικανός πολίτης από το Τέξας που υπηρέτησε κάποτε στο Αφγανιστάν, κρατούσε σημαία του Ισλαμικού Κράτους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το FBI του ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση ο Τζαμπάρ είχε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν ότι εμπνέεται από το Ισλαμικό Κράτος.

Το Reuters παρουσίασε σε ανάλυσή του στοιχεία για την οργάνωση, που θεωρείται πιο βίαιη και εξτρεμιστική από την Αλ Κάιντα.

Πρόσφατες επιχειρήσεις

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την Τετάρτη την ευθύνη για την επίθεση σε στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική περιοχή Πούντλαντ της Σομαλίας μία ημέρα νωρίτερα, όπως ανέφερε η οργάνωση στο κανάλι της στο Telegram.

Στην ανακοίνωσή του, το Ισλαμικό Κράτος ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από 12 μαχητές και δύο παγιδευμένα οχήματα, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν περίπου 22 στρατιωτικοί των δυνάμεων της Πούντλαντ και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.

Αν και συνετρίβη σε μεγάλο βαθμό από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πριν από αρκετά χρόνια, το ΙΚ έχει πραγματοποιήσει κάποιες σημαντικές επιθέσεις, ενώ προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί.

Σε αυτές περιλαμβάνονται μια επίθεση σε ρωσικό συναυλιακό χώρο τον Μάρτιο του 2024, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 143 άνθρωποι, και δύο εκρήξεις στην ιρανική πόλη Κέρμαν τον Ιανουάριο, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι.

Ανέλαβε επίσης την ευθύνη για μια επίθεση από επιτιθέμενους αυτοκτονίας σε τζαμί στο Ομάν πέρυσι, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι.

Εκτός από τις αιματηρές επιχειρήσεις του στη Μέση Ανατολή, το Ισλαμικό Κράτος ενέπνευσε επίσης επιθέσεις μεμονωμένων ατόμων στη Δύση.

Τον Αύγουστο του 2024, οι αρχές ανέφεραν ότι ένας 19χρονος Αυστριακός που ήταν ύποπτος για την οργάνωση μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη είχε ορκιστεί πίστη στον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους.

Ιστορία

Στο απόγειο της δύναμής του από το 2014 έως το 2017, το «χαλιφάτο» του ΙΚ κυριαρχούσε σε μια ευρεία περιοχή της Συρίας και του Ιράκ, επιβάλλοντας θάνατο και βασανιστήρια στους αντιπάλους του ριζοσπαστικού Ισλάμ του. Οι μαχητές του επανειλημμένα νίκησαν τους στρατούς των δύο χωρών και πραγματοποίησαν ή ενέπνευσαν επιθέσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Ο τότε ηγέτης της Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, που σκοτώθηκε το 2019 από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη βορειοδυτική Συρία, αναδείχθηκε από την αφάνεια για να ηγηθεί της εξαιρετικά σκληροπυρηνικής ομάδας και αυτοανακηρύχθηκε «χαλίφης» όλων των μουσουλμάνων.

Το χαλιφάτο κατέρρευσε στο Ιράκ, όπου κάποτε είχε μια βάση μόλις 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Βαγδάτη, και στη Συρία, μετά από μια συνεχή στρατιωτική εκστρατεία από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο νέος ηγέτης, γνωστός με το ψευδώνυμο Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi, παραμένει κρυμμένος.

Νέες τακτικές στη Μέση Ανατολή

Το ΙΚ έχει αλλάξει τακτική μετά την κατάρρευση των δυνάμεών του και μια σειρά άλλων αποτυχιών στη Μέση Ανατολή.

Από εκεί που κάποτε είχε την έδρα της στην πόλη Ράκκα της Συρίας και στην ιρακινή πόλη Μοσούλη, από όπου επεδίωκε να κυβερνήσει σαν κεντρική κυβέρνηση, η ομάδα κατέφυγε στην ενδοχώρα των δύο κατακερματισμένων χωρών.

Οι μαχητές της είναι διασκορπισμένοι σε αυτόνομους πυρήνες, η ηγεσία της είναι μυστική και το συνολικό μέγεθός της είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν τη δύναμη του ΙΚ σε 10.000 άτομα στην ενδοχώρα της.

Όλοι οι βασικοί ξένοι μαχητές εγκατέλειψαν το Ιράκ για χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Συρία και το Πακιστάν. Οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί στο παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους, το Khorasan (ISIS-K), που πήρε το όνομά του από έναν παλιό όρο για την περιοχή που περιλάμβανε τμήματα του Ιράν, του Τουρκμενιστάν και του Αφγανιστάν.

Δραστηριοποιείται κατά μήκος των συνόρων του Ιράν με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Ο Sanaullah Ghafari, ο 29χρονος ηγέτης του αφγανικού παραρτήματος του ΙΚ, έχει επιβλέψει τη μετατροπή του σε ένα από τα πιο τρομακτικά παραρτήματα του παγκόσμιου ισλαμιστικού δικτύου, ικανό για επιχειρήσεις μακριά από τις βάσεις του στα σύνορα του Αφγανιστάν.

Αφρική

Το Ισλαμικό Κράτος - που συχνά αποκαλείται ISIS, ISIL ή και Daesh - έχει επίσης αφήσει το στίγμα του σε μέρη της Αφρικής.

Στην Ουγκάντα, μαχητές από τους αντάρτες των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), που συνδέονται με το ΙΚ, πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων, μεταξύ των οποίων μια σφαγή σε οικοτροφείο, η δολοφονία ενός ζευγαριού που έκανε μήνα του μέλιτος και μια επιδρομή σε ένα χωριό όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Η ομάδα, η οποία ξεκίνησε ως εξέγερση στην Ουγκάντα, έχει μεταφέρει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις της στη γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις.

Αρκετές άλλες ομάδες έχουν δηλώσει πίστη στο ΙΚ στη Δυτική Αφρική και σε όλο το Σαχέλ. Τα παρακλάδια του έχουν τον έλεγχο μεγάλων περιοχών του αγροτικού Μάλι, του Νίγηρα και της βόρειας Μπουρκίνα Φάσο και της Βόρειας Αφρικής.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μια επιχείρηση που σκότωσε έναν ανώτερο ηγέτη του ΙΚ στη βόρεια Σομαλία. Ο ΟΗΕ φοβάται ότι οι μαχητικές ομάδες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την πολιτική αστάθεια στο Σουδάν, το οποίο μαστίζεται από έναν εμφύλιο πόλεμο.

Συνολική δύναμη

Το Εθνικό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο των ΗΠΑ ανέφερε ότι η απειλή που συνιστά το ΙΚ και μια άλλη μαχητική ομάδα, η Αλ Κάιντα, «βρίσκεται σε χαμηλό σημείο με την καταστολή των πιο επικίνδυνων στοιχείων».

Αλλά εξακολουθεί να προειδοποιεί ότι τα μισά παραρτήματα του ΙΚ είναι τώρα ενεργά σε εξεγέρσεις σε όλη την Αφρική και «μπορεί να είναι έτοιμα για περαιτέρω επέκταση».

Ανέφερε επίσης ότι η ομάδα έχασε τρεις γενικούς ηγέτες και τουλάχιστον 13 άλλους ανώτερους πράκτορες στο Ιράκ και τη Συρία από τις αρχές του 2022 «συμβάλλοντας στην απώλεια τεχνογνωσίας και στη μείωση των επιθέσεων του ISIS στη Μέση Ανατολή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.