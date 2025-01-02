Ο Ίλον Μασκ ζήτησε σήμερα την απελευθέρωση του Βρετανού ακροδεξιού αγκιτάτορα Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα από τη βρετανική δικαιοσύνη, σε μια νέα ανάμιξη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου - υψηλόβαθμο μέλος της επερχόμενης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ - σε εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις ευρωπαϊκών χωρών.

Μετά την επάνοδο των Εργατικών στην εξουσία τον Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές ταραχές ακροδεξιών που συγκλόνισαν τη χώρα το περασμένο καλοκαίρι, ο Μασκ έχει πολλαπλασιάσει τις τοποθετήσεις του για τις εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών αυτών, για τις οποίες κατηγορήθηκαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης - κυρίως η πλατφόρμα Χ του Μασκ - για τη συμβολή τους στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ο Μασκ είχε συμβάλει ο ίδιος στη βία, κατηγορώντας τη μαζική μετανάστευση και τα ανοικτά σύνορα για τις ταραχές στη Βρετανία, λέγοντας πως «ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος» στη Βρετανία.

Ο ιδιοκτήτης των Tesla, πλατφόρμας X και Space X, στοχοποιεί την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας την για την καταστολή των ακροδεξιών ταραχών, τονίζοντας πως ο Βρετανός πρωθυπουργός ηγείται ενός «τυραννικού αστυνομικού κράτους».

Εκτός από την κυβέρνηση των Εργατικών και η αντιπολίτευση των Τόρις έχει εκφράσει ανησυχίες για τις σχέσεις Μασκ με το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK και τον αρχηγό του Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο συνάντησε πρόσφατα στη Φλόριντα.

Σήμερα, ο Μασκ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον ακροδεξιό ακτιβιστή Ρόμπινσον. «Ελευθερώστε τον Τόμι Ρόμπινσον!» έγραψε στο Χ.

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, κατηγορήθηκε από τις βρετανικές αρχές ότι υποκίνησε το καλοκαίρι τις χειρότερες ταραχές που έχει βιώσει η Βρετανία εδώ και μια δεκαετία.

Αυτό το πρόσωπο της βρετανικής ακροδεξιάς καταδικάστηκε στα τέλη Οκτωβρίου σε 18 μήνες φυλάκιση επειδή παραβίασε μια εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2021, που του είχε απαγορεύσει τότε να επαναλάβει δυσφημιστικά σχόλια σε βάρος ενός Σύρου πρόσφυγα ο οποίος κατέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε.

«Γιατί ο Τόμι Ρόμπινσον κρατείται στην απομόνωση, επειδή είπε την αλήθεια;» συνέχισε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος.

Στις σημερινές του αναρτήσεις ο Μασκ επιτέθηκε και για τη στάση των δικαστικών αρχών και του Στάρμερ για εγκλήματα μεταναστών, λέγοντας πως «η χώρα πρέπει να προχωρήσει στη διεξαγωγή νέων εκλογών».

Ο δισεκατομμυριούχος προκάλεσε τριγμούς με τις παρεμβάσεις του υπέρ της γερμανικής ακροδεξιάς, ενόψει των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών στα τέλη Φλεβάρη.

Πηγή: skai.gr

